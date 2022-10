A revolución republicana federal de 1872 no Ferrol

Hai século e medio, o 11 de outubro de 1872, proclamouse no Ferrol a República Federal. Ese día un grupo de militares retirados e civís membros do Partido Republicano Federal, baixo o mando do brigadier Bartolomé Pozas, erguéronse en armas contra o governo de Amadeo 1º de Saboia ao berro de: Viva a República Democrática e Federal! Amosan bandeiras vermellas e símbolos da República. Detiveron ao comandante do Arsenal e permitiron a saída dos militares que non apoiaban a insurrección. Esperaban que esta acción fose secundada por outras cidades do Estado español (EE), algo que non sucedeu, xa que se daría 124 días despois.



O levantamento abrangueu unhas dúas mil persoas (Ferrol tiña 30.000 habitantes), e sería condenado polo líder dos republicanos federais, Pi e Margall, e rexeitado polo Congreso español. Isto defraudou ao sector radical dos republicanos e varios comités do partido nas cidades galegas, porque incumpría os obxectivos da Revolución de 1868 no Ferrol. A insurrección sería respondida tres días despois polo capitán xeneral de Galiza declarando o estado de guerra. O 13 forzas militares procedentes de A Coruña comenzan os enfrontamentos armados e o día 17 estas tropas toman o Arsenal detendo a 400 persoas. Parte dos insurrectos foxen en barcas ao Seixo camiño de Pontedeume. Nesta fuxida moitos son apresados por militares e carabineiros.



A represión sobre os sublevados foi durisima. Nos días seguintes realízanse consellos de guerra, ditándose unhas vinte penas de morte, que serían conmutadas por presidido, así como máis dun cento de condenas de prisión, e centos de desterros a colonias de ultramar.



Para alén da importancia destes feitos e do papel da Galiza na loita a prol da República desde moi cedo, cómpre lembrar que esta acción revolucionaria, rexeitada polo partido en Madrid, foi a semente que deu pulo ao nacemento do Partido Republicano Federal Galego en 1873, totalmente autónomo, así como á redacción no ano 1887 do Proxecto de Constitución para o Estado Galaico. Nel proclamase a soberanía e unha forma de governo republicana-democrática. No artigo 22º recoñecese que o poder público reside no povo galego. Ao definir os/as electores, estabelece diferentes requisitos por xénero: aos homes concédeselle o sufraxio aos maiores dos 20 anos e, no caso das mulleres, abrangue ás instruídas nas materias da segunda ensinanza. Malia esta discriminación naquel intre era pioneira na participación da muller nas institucións. Tamén se creaba un exército propio e un sistema educativo público.