Revolta militar en Rusia

Ogrupo de “contratistas” Wagner, despois de ocupar Rostov e enviar unha columna de tanques e tropas a Moscova, decidiu dar marcha atrás aceptando volver aos campamentos, e os máis comprometidos no “golpe” exiliarse en Bielorrusia. Estes feitos segundo algúns analistas reflicten a debilidade de Putin, e daríalle folgos á contraofensiva ucraína. Sen dúbida a situación amosa as contradicións existentes en Rusia na estratexia a aplicar neste conflito, e cuestiona ás empresas privadas no eido militar. Agora ben, tamén as hai na parte contraria (Ucraína+OTAN).



Un dato relevante é que a revolta se solucionase a través do dialogo e tan rápido, a tal punto que aínda non está claro que non se trátase dunha escenificación para deixar ao descuberto un golpe militar que buscaría unha intervención máis radical por parte de Rusia. Mesmo se especula que sería a cobertura dunha ofensiva de brigadas da Wagner sobre Kiev, desprazadas a menos de cen quilómetros “coa escusa do exilio a Bielorrusia”.



A esta altura son moitas as incógnitas. Chama a atención que non se mobilizase o exército para evitar a ocupación de Rostov e evitar a marcha cara Moscova, dado que con seguridade a Wagner estaba baixo seguimento dos servizos de intelixencia, tendo en conta as declaracións de Prigozhin. Ou sexa, falta información para contestar unha pregunta básica: foi un levantamento da Wagner ou unha escenificación para realizar cambios na cúpula militar? Semella o primeiro.



Non houbo mobilizacións sociais e pronunciamentos no exército a prol da acción da Wagner. O apoio a Putin e á “operación especial” é moi grande. Moitas institucións e partidos fixeron pública a condena ao levantamento. O Partido Comunista, o segundo en representación, con preto do 20% dos votos nas eleccións á Duma e rexionais, e que mantén unha postura historicamente critica con Putin, rexeitou a revolta.



Aínda é cedo para valorar todos os obxectivos deste levantamento, e tampouco se pode considerar que debilitase a Putin e a Rusia. A esta conclusión só chegan os/as que pensan que na Federación Rusa non existe debate político, diferencias de proxecto e unha complexa realidade étnica e social. No esencial, en principio o Kremlin foi quen de resolver este conflito a través do dialogo e rapidamente, a Wagner desaparece como tal, cando menos en Rusia, incorporándose en boa medida ao exército profesional, polo que a maioría dos seus activos seguiran na primeira liña. Pouco muda respecto da guerra na Ucraína... o que será difícil é que se repita unha revolta como esta.