Repensando el futura laboral

Aprincipios de semana celebrábamos el Día del Trabajo, y sin entrar en el fondo de las más de 70 manifestaciones que se han celebrado en toda España, quizás sea un buen momento para analizar ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿cuáles son las tendencias en cuanto al talento? ¿qué espacios de trabajo van a imperar?



El futuro del trabajo



El informe “Future of jobs 2023” del Foro Económico Mundial sugiere que casi una cuarta parte de los empleos (23%) cambien en los próximos años, es decir, se crearán por una parte nuevos puestos, mientras que otro tipo de perfiles profesionales desaparecerán. La transición tecnológica, los estándares ESG o los cambios en las cadenas de suministro serán sin duda detonantes para que la fotografía del mercado laboral refleje nuevos paisajes. Entre los puestos que se situarán a la cabeza de la demanda podemos encontrarnos: 1. Especialistas en IA, 2. Especialistas en sostenibilidad, 3. Analistas en Business Intelligence, 4. Analistas de seguridad de la información y Ciberseguridad, 5. Ingenieros/as Fintech.



Los últimos tres años nos han sometido a grandes situaciones de incertidumbre, cambios geopolíticos que no se están aplacando con la velocidad que está tomando el avance de la IA y otras tecnologías. Por el contrario, estos tiempos BANI nos están llevando a desarrollar nuestra versión más resiliente. En palabras de Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial “Los gobiernos y las empresas deben invertir para apoyar el cambio hacia los trabajos del futuro a través de estructuras de educación, capacitación y apoyo social que puedan garantizar que las personas estén en el centro del futuro del trabajo”. Las personas en el centro del futuro trabajo, esa es la clave. Las emociones, la vinculación entre personas no es algo que pueda sustituir, al menos de manera inmediata, la IA.



Esto nos lleva a la segunda pregunta que planteaba…



Talento y habilidades.



Ante este panorama, se detecta una reconversión de los perfiles profesionales. A cualquiera de las personas especializadas en las áreas citadas se les solicitará, además de su cualificación técnica, contar con habilidades blandas (las famosas soft skills). No podemos obviar la brecha que existe hoy en día entre las necesidades de las empresas y los perfiles que nos encontramos. Ya no se trata solo de retener el talento si no de atraer e incluso encontrar a personas que conjuguen esa combinación de especialización técnica y habilidades sociales. En este sentido, la formación tanto transversal como focalizada o mejor, la que combine ambas, tiene gran futuro.



En el mismo informe “Future of Jobs 2023” se confirma que las 5 primeras habilidades requeridas son: 1. Pensamiento analítico, 2. Creatividad, 3. Resiliencia, flexibilidad y agilidad, 4. Motivación y auto-conciencia, 5. Curiosidad y aprendizaje continuo.



Espacios más allá del espacio.A medida que el “qué” y el “quién “se transforman, el lugar de trabajo no puede ser ajeno al cambio. La pandemia nos ha enseñado que en muchos casos podemos trabajar desde otros espacios diferentes a la oficina y la tecnología ha facilitado la generación de las plataformas colaborativas. Presencial, teletrabajo, híbrido, para todos los gustos.



Incluso los propios espacios físicos se han ido adaptando a las nuevas necesidades y valores.



En definitiva, toda reivindicación laboral, debe estar atenta a repensar el futuro laboral recoger esta combinación entre futuro, talento y espacio.