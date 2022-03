Repasar o inglés

Estou convencido de que moitos e moitas de vostedes recordarán, con maior ou menor precisión, que unha das maiores preocupacións daquela crise do 2008 era a da subida dos carburantes. Lembremos que o barril do petróleo chegou a custar 136 dólares. Mais, mesmo con eses avultados prezos, o litro de gasolina vendíase en España por volta do 1,11 euros e o de gasóleo de 1,08 euros.





A día de hoxe, o barril de petróleo anda polos 110 dólares e nas nosas gasolineiras temos que pagar o litro de gasolina a un prezo de 1,85 euros–foi o que me custou antonte, venres– e o de gasóleo ao de 1,80 euros. Hai, non obstante, surtidores onde os prezos de ambos os produtos están por riba dos 2 euros. Telita.





Non hai que romper moito a cabeza, nin menos aínda tirar de calculadora, para nos decatar de camiño de que mentres a materia prima –barril de petróleo– é, aproximadamente, un 19% máis barata que hai 14 anos o prezo do litro de combustible derivado está como quen di un 80% máis caro. Como se explica esta escandalosa comparativa? É, desde logo, algo moi complicado. Semella algo milagroso, algo así como o da multiplicación dos pans e dos peixes que nos contaban de nenos para que elucubrásemos e non désemos a lata, penso. Eu non cheguei a ningunha conclusión, aínda que tiven algunha sospeita, que máis tarde elevei á categoría de certeza. Agora tamén teño sospeitas que me gustaría que nos aclarasen, algo que, máis que probablemente, non farán. Dirán que é cousa de Putin e da maldita guerra, malia que todos e todas sabemos que esta escalada de prezos xa se viña producindo desde antes da confrontación. Se non é exactamente iso será algo parecido. Cómo nos venden la moto, titúlase aquel moi interesante libriño de 1995 que recolle cadanseu traballo de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, que tomo prestado, ademais de para lles recomendar a súa lectura, porque está de plena actualidade, para significar o que inventarán ao falar destas inxustificadas subidas. Se é que queren falar, que esa é outra.





Agora o lema é estar con Ucraína. Porque si. Porque é o máis débil dos enfrontados e porque é onde está o gran negocio. Desde logo aos Estados Unidos non lles vexo moito interese en intensificar as conversas para parar a guerra.





Stop the war era o que poñían os carteis que portaban todos os xogadores –ademais dos árbitros e uns rapaciños que os acompañaban no inicio do partido– dos equipos de baloncesto Andorra e Breogán que se enfrontaron o pasado domingo con vitoria dos lugueses, 79-86.





Vin a reportaxe dese encontro no Telexornal. Informativo territorial de Galicia da TVE das 15,55 do pasado luns día 7. Mentres pasaban as imaxes dos xogadores exhibindo o texto citado, a presentadora do informativo dicíanos que o encontro comezara cunha “expresión de apoio a Ucraína por parte de ambos equipos”. “Non sabía eu que “Stop the War” significase “apoio a Ucraína”, foi o primeiro que me veu á cabeza. Porque non me digan que non ten delito o panorama. Dicir unha cousa cando se está vendo outra. Supoño que a presentadora, Ana Zas, que me parece unha boa profesional, estará á marxe dese nada edificante proceder. Que a cousa, virá de arriba, froito desas políticas informativas tendentes ao pensamento único. Malo.