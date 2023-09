A rendibilidade do traballo

Hoxe desexo dedicar esta “Mirada” aos meus veciños e veciñas que denodadamente traballan arreo e con denodo recollendo na ribeira os productos que esta ofrece e que logo pasamos a degustar nas nosas mesas, mesóns ou restaurantes. É un traballo moi duro que case nunca é o suficientemente recompensado. Claro, cando estamos diante dun prato de ameixas “á mariñeira” non reparamos cómo chegaron ata aí e só pensamos en probar con pracer esta saborosa vianda.



Nestas derradeiras semanas houbo espectaculares mareas e coincidindo coa baixamar vin, como case sempre acontece nestas circunstancias, a un numeroso grupo de homes e mulleres traballando na procura da ameixa ben co raño rabuñando na marea ou metidos no mar coa auga ata a cintura movendo co ímpeto a longa vara da rañoa para cravar as uñas desta na ribeira inundada. Tan só e suficiente reparar un pouco nesta imaxe para se decatar da estrema dureza deste traballo: o esforzo soportado polas costas e os riles é tremendo e pode carrexar futuras consecuencias negativas para a saúde.

Cando nos pasan a factura dunha ración de ameixas nun establecemento de hostalería seguro que non reparamos na cantidade que percibe a xente que se esforza na marea para recollelas, na rendibilidade do seu traballo. Neste caso, como en case todos, son os que están “a pe de obra” os menos beneficiados.



Sendo eu un raparigo, e disto xa hai moito tempo, baixabamos á marea e apañabamos mexilóns, minchas e, se rabuñabamos un pouco, ata algunha ameixa tamén. Era aqueles tempos nos que a marea era de todos e aqueles que o desexaban baixaban a mollar os pes e a coller o que cadrara. Hoxe a cousa está regulada polas confrarías que intentan poñer certo orde na recolleira dos prezados moluscos e son os cofrades os autorizados para tal encomenda. E apareceron os furtivos. Algúns argumentan a súa ”ilegalidade” na negativa das confrarías a admitilos namentres acollen a xente que non o necesita. Isto levaríanos a outras consideracións que sería prolixo enumerar agora aquí.



A eterna pregunta é: ¿están suficientemente remunerados os mariscadores e mariscadoras? A resposta sería: non! Dende que a ameixa sae das confraías, pasa por diferentes mans que tamén andan na procura de sacar rendibilidade, así que da precária remuneración que perciben os homes e mulleres que traballan na marea chegamos ao prezo que pagamos os consumidores e a diferencia, pódolles asegurar, é moita. A marea para quen a traballa segue sendo unha utopía pero non cabe dúbida que a cousa podería repartirse máis equitativamente lonxe das prebendas desmedidas dos intermediarios. Pero ¡a ver quen se atreve!