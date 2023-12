Remata o ano, e agora qué?

Ébo que poidamos seguir arrincando follas ao calendario contando o que aconteceu e o que desexaríamos que acontecera para tempos vindeiros. En datas coma esta soa sempre a mesma melodía dos mesmos autores interpretada polos mesmos instrumentos. O caso é que nas nosas mans estaría a posibilidade de poñer outras notas no pentagrama da nosa vida. Imos por aí desexando o mellor para o novo ano, deixámolo caer como se non tivésemos parte de responsabilidade en que as cousas poidan ir ben, de feito van porque é ben certo que ningún tempo pasado foi mellor malia que algúns nostálxicos desexarían volveren pola senda da escuridade, desa negritude de outrora na que se atoparían coma peixes na auga.



Vivimos nun sistema democrático e agás da Monarquía que semella ser intocable, podemos elixir entre as varias formacións políticas que, mediante os nosos votos, aspiran a gobernarnos. Poida que non sexa o cume da perfección, pero é o mellor sistema que temos. E poderíamos preguntarmos ¿que fariamos para que as cousas fosen mellor? Pois posiblemente no plano colectivo sermos máis participativos e tamén o suficientemente críticos como para non calar cando as cousas non van como deberían, e manifestalo malia que os causantes sexan da nosa corda ideolóxica. Nisto non convén ser “hooligans” porque nos levaría a enfrontamentos fora de control, cousa que xa está pasando.



Un aninovo por si só non nos vai dar nada, sobre todo á xente do común, corpus no que nos atopamos case todos vivindo por riba das nosas posibilidades, dixéronos. Outrora nos espetaron que “Facenda somos todos” e crémonolo, non así os que evaden capital e impostos sen importarlles un comino o que iso pode afectar ao conxunto da cidadanía, faltaría máis. Por exemplo ¿canto cren que podería pagar de impostos unha fortuna de 100.000 millóns de euros? Pois parece que está establecido nun 3,5% para as que excedan de 10 millóns. Evidentemente desexar un feliz aninovo a quen dispón de semellante capital sería unha perda de tempo e un paradoxo pois segundo dicían Les Luttiers :“o diñeiro non da a felicidade pero con el podémola mercar”. E con esa pasta ata mércanse vontades que o mesmo é o que outorga grandes doses de felicidade ao multimillonario.



Pois para que todos fósemos un pouquiño máis felices non tempos vindeiros sería bo que, neste tema, cada un colabore segundo as súas posibilidades Cousa da que non queren saber nada os que teñen posibilidades a esgalla.



Así que a xente de a pé, incumpridos moitos dereitos constitucionais, temos que ir na procura da felicidade por outras rutas. Pan e circo é un fórmula moi recorrida. No deportivo o Racing está que se sae. Menos da unha pedrada. Malia todo: ¡que os fados sexan propicios!