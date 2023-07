Teño unha enorme curiosidade por saber, se realmente, están a funcionar as rebaixas en Ferrol. Se o ano pasado os comerciantes de Pontevedra pedían volver as datas de sempre para as rebaixas, fronte a esta situación actual de “permanentes”, agora son os da cidade da Coruña quen se manifestan neste senso. Así cando un vai paseando pola cidade, ve que as terrazas están cheas e poucos comercios funcionan realmente, e hai preguntas para as que non teño respostas.



O que si teño claro é que unha boa parte da cidadanía, ante a inflación que se come os seus salarios, están centrados no pago das facturas diarias e priorizan despois o seu ocio. Teño claro que é a poboación comarcal a clientela base do comercio local, que os usuarios dos pisos turísticos van máis aos supermercados e menos a hostalería, que aos peregrinos abóndalles co peso das súas mochilas. E dos Cruceiros que chegan a Ferrol dá para pouco máis que para cafés na Magdalena.



Os comercios que realmente están a funcionar son os de toda a vida, que son conscientes que hai que resistir e compensar meses bos con outros menos agraciados, que saben que deben facer fronte á realidade coa calidade do seu produto e cun trato persoal altamente profesional.