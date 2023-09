Realidade multilateral (nunha parte do mundo)

A reunión dos BRICS en Xohanesburgo, coa incorporación de seis potencias rexionais a este foro, marca un salto adiante na superación do unilateralismo, ou sexa na hexemonía incuestionábel de Estados Unidos (e aliados, algúns deles cumprindo un papel subimperialista). Coa incorporación de Arabia Saudita, Exipto, Iran, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Arxentina, aos cinco socios fundadores (China, Rusia, India, Brasil e Sudáfrica) os BRICS+ representan o 47% da povoación mundial, o 36% do PIB, o 39% das exportacións de petróleo. Aos que cómpre engadir máis de vinte países que solicitaron a integración, e outros que o están pensando en función da evolución nos vindeiros anos.



Sen dúbida as políticas desenvolvidas polo G-7+OTAN, con todo tipo de intervencións militares e políticas, sancións económicas e conxelamento de activos, etc. crearon unha situación de incerteza e temor, mesmo naqueles estados da periferia que manteñen relacións de maior submisión con Washington, e favorecendo a consolidación dos BRICS+. Malia a diversidade política, social, laboral e mesmo cultural que representan, e as diverxencias que en certos aspectos existen entre eles, como é o caso de Iran e Arabia Saudita, Exipto e Etiopía, China e India, etc. é moito máis importante o que os une, porque se están a xogar poder decidir soberanamente o papel que queren cumprir na cadea produtiva. En poucas palabras, que as relacións comerciais se fixen en función dos intereses mutuos con valores xustos, e se avance cara procesos produtivos diversificados e focalizados nas necesidades nacionais, rexionais e mundiais nesta orde de preferencia.



A valoración de Biden subestimando o encontro de Xohanesburgo, e afirmando que “non son un rival xeopolítico”, semella máis unha brabuconada, dirixida á tranquilizar a súa base social e países aliados, que a análise que realmente fai Washington, tendo en conta a morea de medidas que leva tomado contra Rusia e China, que son parte esencial dos BRICS+. Dado os problemas ecolóxicos, a incapacidade de vencer ao contrario mediante a guerra, militar e mediática, as sancións económicas e o conxelamento de activos, a única saída que existe, malia que ao imperialismo “occidental” lle custe recoñecelo, é a negociación. Un pacto entre iguais no reparto de riqueza producida e na seguridade nuclear, aceptando a diversidade, a autodeterminación dos povos, a non inxerencia interna... E neste aspecto, o primeiro paso debe dalo a potencia que ten a iniciativa por exercer até agora a hexemonía imperialista, os Estados Unidos.