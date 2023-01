Una ‘rave’ y un gato grande

Hay quien considera pésimos los buenos datos del empleo recién publicados, quienes prefieren ver un puma o un tigre albino donde solo hay un gato grande, y quienes no saben si la “rave” de La Peza está bien o si, por el contrario, debería ser disuelta por los GAR. El año arranca, como se ve, en un clima de confusión e incertidumbres.



Pero ojalá todas las confusiones y las incertidumbres fueran así, tan despejables: los datos del empleo son buenos, no óptimos si se quiere, pero buenos, el bicho que se pasea por la campiña de Los Barrios es un gatazo y las huellas de pisadas con las que se le relaciona son de perro, y la cuchipanda juvenil en el descampado próximo al pueblo granadino es exactamente eso, una cuchipanda juvenil en un descampado.



Se nota que la política y los políticos están de vacaciones: sin la glosa de sus dimes y diretes, de sus broncas más o menos colosales, de sus honras y de sus deshonras, la información, particularmente la televisiva, se agarra como a un clavo ardiendo a esas cosas que luego, con las calderas electoralistas echando humo, apenas merecerían un breve, excepto, tal vez, lo de la dislocada percepción como horribles los positivos datos del empleo, que eso podrá usarse de aquella manera.



Los políticos están de vacaciones y de las tragedias diarias, esos envenenamientos, esas desapariciones, esos accidentes de carretera, esas violaciones en manada, se prefiere no inquirir demasiado, al parecer, hasta después de Reyes. Así, la supuesta fiera suelta por tierras de Cádiz cobra el mismo protagonismo fantástico que cobró hace dos veranos la supuesta pantera negra que andaba por las florestas de Granada y que también era un pedazo de gato, y la “rave” de La Peza, que no es sino un guateque al raso y a lo bestia de los de hoy en día, se presenta como un aquelarre alucinógeno, aunque sobre esto hay dudas, pues los chicos, que han venido de todas partes, se están portando divinamente y con las solas máculas del chunda-chunda a todas horas y de haber dejado hecho polvo un sembrado.



Los políticos están de vacaciones, salvo los de Ciudadanos, que ya se las han cogido eternas los que aún no han pillado el cálido regazo del PP, y si no fuera por la “rave”, por el gato grande y, a última hora, por el reamigamiento de la ínclita Tamara con su ex o lo que sea ese muchacho tan indescriptible, malamente habrían rellenado sus espacios los que, hasta después de Reyes, prefieren orillar un poco las tragedias.