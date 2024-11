Si quieren hablar de verdades para Hildegart y Aurora, búsquenlas

Hace pocas semanas, en Ferrol, y en general en toda Galicia, disfrutaron de poder ver una película, “La Virgen Roja”, que al comienzo (cuarta o quinta pantalla de presentación) vemos a la derecha, en blanco y letras pequeñas una nota que dice que todos los hechos que íbamos a ver eran verdaderos. Al terminar la película, sentí que algunos no respetan nada y me hizo pensar tanto que llegué al año 2008. Seguramente la mayoría de los lectores no saben el caso. Se lo cuento.



“... Cal Martínez, con DNI… Expone que a finales de los años ochenta consultó, en los juzgados de Madrid, edificio de Las Salesas, el sumario de Aurora Rodríguez Carballeira, sobre el parricidio de su hija Hildegart. Fruto de la investigación es el libro “A mí no me doblega nadie: Aurora Rodríguez: su vida y su obra”, editado en 1991. Con motivo de estar preparando la segunda edición acudí al AGA, y conseguí volver a ver el sumario, pero FALTA una parte, que corresponde a la información ocular de los agentes cuando entraron en el lugar del crimen. Era una explicación muy detallada de todo lo que había en la casa; tambien falta el informe del forense y quizá algún otro documento... Me dirijo a usted para dar rapidez al asunto, porque me urge. Sr. Director Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. 30 de noviembre. 2008”.



Poco después recibí la contestación explicando lo que había pasado, pero en el AGA no está completo. Eso le da más valor a mi libro, donde cuento lo que falta, pero también supuso copiar en casi todos los libros que se publicaron, sean señoras, caballeros, médicos, en España o fuera de ella. En el libro hay un apartado muy difícil de conseguir: para llegar a saber quién fue el padre de Hildegart fue necesario ir a otros archivos, religiosos y de la Armada.



El caso de Aurora pasó, además del libro, a géneros muy pronto como el cine, y últimamente a los documentos. El caso de las películas es que pueden poner lo que quieran libremente. No es igual en el de los documentales; esos tratan de acercarse a la realidad y suelen ocuparse del contexto, recordamos uno interesante “A virxe roxa” (2021) del director Marcos Nine, guion Nine y Rocío González por Filmin, con un respeto artístico de los minutos del victimar.



En la película “La Virgen Roja” (al parecer no hay otras palabras para titular, existe la “Aurora Roja”), en un contexto actual de vida de estos años, llenos de sangre, matanzas en estados europeos y muchos más fuera de ellos, niños que mueren sufriendo, hartos los que tienen los ojos abiertos, no se aguanta más; pues nos presentan una madre loca, violenta, reprochable, y mala todo lo que quieran, actuando más como una leona que una mujer. Así no fue. Cuando le preguntaron que fuera lo primero que había sentido después de disparar contra su hija, confiesa “¡Menos mal que ha muerto! ¡No soportaría pensar que había sufrido!”. Las fotos de la muerta en los periódicos y revistas dejan ver que no se movió nada la víctima, curioso, para pensar otra cosa. Otras mentiras son que durmiesen juntas en la cama, en el mismo dormitorio sí, no tenía más el piso, pero separadas. Otra mentira es decir que le dio cinco tiros; en varios libros lo he leído, ¿de dónde lo habrán sacado? Que fueron cuatro tiros nos lo dijo Aurora: “le disparé un tiro en el frontal izquierdo, luego otro casi en el mismo sitio, otro en el corazón, y entonces aún disparé un tiro de gracia en el carrillo izquierdo”; todo lo que dijo coincidió con lo que escribió el médico forense. La tercera mentira: NO le tiró a los órganos genitales.



Hay más mentiras en la película, pero no voy a seguir, me basta con que quiten eso de que “todo es verdad”, todo lo han hecho como les dio la gana. Sin duda, el dinero puede ganarse en más cantidad y más pronto exponiendo a Aurora cuanto más mala madre, loca y asesina, mejor.



Para hacer las cosas bien ¿por qué no leen los documentos primarios, o buscan un libro que no miente? Hablando del tema tenemos cuatro libros que añaden conocimientos nuevos: las Actas del Congreso de Hildegart (2014, Ateneo de Ferrol); del mismo Ateneo y año “Hildegart na prensa socialista. Artigos de Hildegart en “El Socialista” e “Renovación”, de Francisco Xavier Redondo Abal y Eliseo Fernández Fernández. Fundación Luis Tilve; Proa Avante “Hildegart: El éxito de la Pedagogía”; y “Aurora: El Infortunio de la Locura”, de Rosa Cal.