Querer o tener más hijos

Las cifras pueden variar algo, pero si preguntamos a cada cien españolas cuantos hijos querían haber tenido, nos dará una suma de ciento ochenta. Sin embargo, al terminar su ventana de maternidad, sólo habrán tenido algo más de ciento treinta, y si les preguntamos por qué no tuvieron todos los hijos que querían, nos dirán que por insuficientes ingresos económicos o por no encontrar un trabajo compatible con el buen cuidado y el disfrute de sus retoños. En España faltan guarderías, políticas de conciliación familiar y un pacto de rentas, que son las tres palancas que realmente pueden aumentar la natalidad. Ponerlas en marcha tiene un coste económico, que si bien es compatible con la riqueza nacional, no lo es con el dogma liberal de pagar la menor cantidad posible de impuestos y de no limitar el margen del beneficio empresarial. Todo lo demás son fuegos de artificio de la extrema derecha.