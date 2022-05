Neste 17 de Maio DÍa das Letras Galegas voltamos de novo a saír as rúas moitas cidades, vilas e pobos do noso país Galiza e sobretodo as rúas de Santiago de Compostela pra participar nunha grande Manifestación convocada pola plataforma social Queremos Galego con saída as 12:00 da Alameda.



A Plataforma Queremos Galego é unha plaforma cidadá,conformada por máis de 500 entidades sociais e culturais do país así como por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta colectiva a prol da língua propia do noso pobo, o galego; de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual lexislación; de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada.



Voltamos de novo a saír as rúas de Galiza pra dicir que queremos vivir os 365 días do ano en galego, pra denunciar o ataque e agresión constante do goberno da Xunta de Galicia do PP a nosa língua e porque cremos que un novo futuro é posíbel e necesario pra nosa língua



A língua galega une e é o principal elemento de cohesión, identidade e progreso de Galiza.



Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a língua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego ; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.



Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como língua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe.



Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.



Como dicía o escritor, intelectual galego Castelao: Se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma