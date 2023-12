Quién no ha echado balones fuera en el colegio o con sus padres para evitar un posible castigo o, al menos, una regañina? El buscar excusas de lo más variopintas o incluso el culpar a otra persona —incluso animal, a menudo la pobre mascota— forman parte de nuestro anecdotario infanto—juvenil. El problema surge cuando esta fea forma de evadir responsabilidades sigue siendo recurrente cuando se aproximan los cincuenta.



Lo que hemos venido escuchando en varias ocasiones al alcalde, José Manuel Rey, recuerda más al “profe, la culpa es del perro, que se comió los apuntes”, que a una explicación propia del que es el máximo responsable de la administración municipal. Ya casi al principio del mandato, desde el grupo socialista nos vimos obligados a romper esos primeros cien días de mandato de cortesía tras leer no solo en medios, sino en la propia web institucional, las acusaciones al anterior ejecutivo acerca de unas supuestas ilegalidades en las obras de la calle de la Iglesia. Una vez que amenazamos con recurrir incluso a la vía judicial, el regidor del PP respondió, pero lejos de asumir la responsabilidad, acusó a su propio gabinete de prensa de haber sido los causantes de ese “malentendido”.



Y ahora, sube un nivel más y atribuye a los técnicos municipales la responsabilidad de haber llevado a una reunión con la AVV del Ensanche A y, sobre todo, de haber enviado a la prensa y subido a las redes sociales del Concello, una infografía de una vía de Lugo como si tratase de la ferrolana calle Inferniño. Lo cierto es que desconozco si la infografía la buscó un técnico, pero creo que no solo es un detalle menor, sino que, aunque así fuera, es feo que el jefe no dé la cara y asuma lo que pudo ser un error o incluso un malentendido. Y no solo eso. Quien la presentó y quien la envió a los medios fue el gobierno local, “vendiendo” a la ciudadanía —como se recogía en el texto que acompañaba a la imagen de la discordia— un proyecto que solo unos días después el propio ejecutivo municipal reconocía a mi compañero y portavoz adjunto socialista, Julián Reina, que no existía.



Precisamente la falta de proyecto, pero no de esta calle, sino de ciudad, es lo que está pasando factura en este medio año de gobierno al Partido Popular. Y la ausencia de un alcalde, que siguió esta polémica —con su repuesta incluida— desde su sillón del Senado. Porque esta práctica que ha adoptado de echar la culpa a otro viene acompañada de otra, que es la de incumplir sistemáticamente su compromiso con las y los ferrolanos. Esa ferrolanía que abraza como si solo él pudiera defender y gestionar la ciudad, choca frontalmente con su marcha, pocas semanas después de las elecciones, al Senado, y desde hace solo unos días, con la presidencia de una de las comisiones de la cámara alta. Dudoso poder trabajar por Ferrol cuando tienes que viajar a Madrid todas las semanas y, pese a que en un principio se excusó diciendo que “solo iba a darle al botón”, ahora ha asumido una serie de responsabilidades que colisionan con sus tareas y compromisos como alcalde. Por ello, sus estancias cada vez más cortas en Ferrol se llenan de reuniones y actos que solo buscan el titular, pero que carecen de contenido. O tienen contenido cuestionable. Recurriendo al refranero que tanto gusta utilizar al PP: “De aquellos polvos vienen estos lodos”.

Eva Martínez Montero es periodista y concejala del PSdeG en Ferrol