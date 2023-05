coido que, se a sociedade estivese composta só de Empresarios e Traballadores, habería moitas preguntas que aparentemente terían fácil resposta. Por exemplo: Habería Empresarios sen empresas? Habería empresas sen traballadores? Para que serven as empresas? Quen compra a produción das empresas? Seguro que calquera pode engadir un fato máis destas preguntas tolas. Pero postos a matinar neste tema, atopamos as seguintes conclusións: Os empresarios gañan cartos coas empresas, vendendo os seus produtos, que son elaborados polos traballadores; pero evidentemente, só os traballadores poderían mercar os artigos producidos polas diferentes empresas. Mais se os traballadores non teñen cartos abondo, non poderán mercar os artigos producidos polas diferentes empresas; e, xa que logo, o sistema sufriría un colapso. Solución: Os traballadores terían que gañar máis, para poder comprar máis e así, as empresas producirían máis e os Empresarios gañarían máis; e todos felices. Parece sinxelo non si? Pero semella que non é tan fácil…