Precariedade baixo novas formas

Aínda que se presentou como un éxito que CCOO e UGT e máis a patronal CEOE e CEPYME chegasen a un acordo, en materia salarial e outros temas, o aumento non compensa o crecemento da inflación, esencialmente de produtos básicos (alimentos, enerxía, vivenda...). Polo que, tendo en consideración a situación económica e social, e a concentración da renda nas grandes corporacións, resulta lóxico que houbese centrais sindicais, como foi o caso da CIG, que denunciasen que este pacto implica unha perda de poder adquisitivo e desmobiliza á clase traballadora. Daquela que esta central mantivese a presión nos convenios esixindo aumentos que compensasen a caída real dos salarios, algo que non se acada co pacto. Convocando ademais manifestacións como as do pasado día 1 de xuño coa consigna: “Non ao pacto social, non ao empobrecemento da clase traballadora”.



Esta actitude do sindicalismo nacionalista chocou co optimismo por parte das centrais asinantes do pacto (tamén da patronal), así como co Governo central, que ademais de louvar o acordo destacou a creación de emprego e a diminución do paro durante os últimos meses, poñendo énfase que se dá nun intre no que economías como a alemá están en números vermellos. Mais entremos no tema.



Sendo certo que aparentemente baixa o desemprego, o certo é que faino porque aumenta a precariedade na contratación indefinida, tanto sexa porque medra o número de contratos a tempo parcial como o de persoal fixo-descontinuo. Daquela que a esta altura existan, e van a máis, 152.000 persoas con contratos baixo estas dúas modalidades, fronte a 458.000 con emprego indefinido a tempo completo. Ou sexa, un 25% dos contratos indefinidos son a tempo parcial ou fixos-descontinuos, en resumo: subemprego!!!. Persoas que traballan e cobran menos horas en computo anual que un contrato indefinido normal, co que isto implica en termos de precariedade. O sector máis afectado é o de servizos, onde xa representa un 75% do emprego.



A central sindical galega salienta ademais o “agravante que implica crear o concepto de “Medida Preventiva de Conflitos”, que vén sendo un chamado á “paz social” para frear a mobilización e facilitarlle á patronal a sinatura dos convenios”. Que CCOO e UGT asinasen un acordo no que figure este texto, aínda que teña unha eficacia relativa se participan outros sindicatos nos convenios colectivos, amosa unha actitude de freo á mobilización, que é o medio máis elemental de defensa da clase traballadora, que parte dunha situación de desvantaxe neste sistema económico e social.