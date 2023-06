Políticas del famoseo

Ahora que se nos van las ‘famosas’ de ‘Sálvame’, el panorama se llena de nuevo ‘famoseo’, ahora político. Irrumpen hombres y mujeres que son rostros nuevos, que no llevan mucho tiempo en política --además, se les nota-- y que, de pronto, saltan a los titulares: nadie esperaba el protagonismo de María Guardiola, la ‘Agustina de Extremadura’ cuando, hace menos de un mes, se celebraron las elecciones autonómicas y la mayoría esperaba una relativamente fácil victoria del socialista Fernández Vara frente a la ‘novata’ que había osado ponérsele enfrente. Todo el mundo tiene su cuarto de hora de protagonismo decía, creo, el presidente Jefferson. Lo que ocurre es que ese cuarto de hora a veces te cuesta caro si vulneras las reglas no escritas de tu partido. O las de la sensatez. Porque ¿qué me dice usted de esa señora llamada Marta Fernández? Lo más de lo más.



Marta Fernández es, por carambolas del destino y de la loca política española, la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, lugar señero donde los haya. Los pactos que el PP necesita suscribir con Vox para gobernar en solitario en la Comunidad han llevado a la ‘voxista’ señora Fernández a presidir la Cámara, no sin antes, claro, borrar unos cuantos cientos de tuits en los que se mostraba negacionista climática, de la violencia de género, de la labor de los periodistas, de Europa... En suma, una ‘ultra’ de libro, que cada vez que se refería a Pedro Sánchez le anteponía el ‘adjetivo’ de “comunista”. Ignoro el peso político que esa señora tendrá al frente del parlamentarismo aragonés, pero sí sé que a mí, al menos, que soy español, aunque no sea aragonés, no me representa. Si los talantes con los que hay que negociar un pacto para que la derecha gobierne son como los de la señora Fernández, apañados vamos. La señora Guardiola puede que sea ‘Agustina de Extremadura’, pero Marta Fernández no es Agustina de Aragón, ‘la Artillera’, sino una fusilera-tuitera de ‘rojos’ y gentes de mal vivir.



Sospecho, en fin, y no equiparo, ni mucho menos, a la una con la otra, que estas dos damas van a ser famosas efímeras, que habrán de aquietar sus radicalismos y sus afanes protagónicos en aras de ese aquietante (y algo inquietante) pacto de coalición que a mí se me antoja inevitable, independientemente de que guste más o menos.



Vuelve el bipartidismo, pero esta vez en la España de las dos coaliciones posibles: la del Gobierno PP-Vox y la del Gobierno PSOE-Sumar. Y ahí se ha centrado la batalla, plena de episodios chuscos, que se va a librar en las urnas dentro de un mes menos dos días.



Y, por cierto, ahora que hablamos de figuras estelares, ¿qué se hizo de aquel reportaje que realizaba un equipo con cámaras que acompañaba durante meses a Pedro Sánchez en todas sus actividades? Dicen que, como ‘Salvame’, ha sido clausurado de las ‘teles’, pero sin haberse llegado a emitir. ¿Tal vez en la ‘PSOE-tele’, intercalado entre los cortes de los vídeos de las entrevistas con Evole, Ana Rosa, Pablo Motos o Alsina? ¿Quizá en un intermedio entre las entrevistas presidenciales a sus ministros? Atentos, nunca mejor dicho, a la pantalla: Pedro Sánchez, que ya es mucho más famoso que Belén Esteban o Kiko Matamoros, aspira a perpetuarse en la ‘caja tonta’, no le vaya a pasar lo del cuarto de hora de protagonismo de Guardiola o la ‘presidenta’ Fernández. Y es que, en política, ya lo dice él, el que resiste (en las teles y en los titulares) gana.