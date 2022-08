Poesía chairega en “Olga”

Como adoito facer, sempre que non medie causa maior que mo impida, este pasado martes asistín en Neda ao acto de presentación dos últimos números -9, 10 e 11- de Olga: Revista de Poesía Galega en Madrid, da que son lector e subscritor desde o momento mesmo en que iniciou a súa andadura, abril de 2016. A adhesión á publicación non é consecuencia -aínda que tamén- da amizade que me uniu e me une a tres dos ousados promotores da mesma: Sabino Torres, xa infelizmente desaparecido; Manuel Pereira Valcárcel e Vicente Araguas -amigo desde 1956, que xa choveu-, senón, e principalmente, da calidade do produto, algo nada doado de conseguir con escasez de medios -como é o caso- e en tempos de incuria como os que corren. Xa que logo, o primeiro de todo ten que ser darlles todos os parabéns aos tres principais responsables de poñer puntualmente -ou case- na rúa cada número de Olga: Vicente Araguas (director); Rafa Yáñez (subdirector) e Manuel Pereira Valcárcel (secretario de redacción).



Rafa Yáñez, como vilabés de nación que é, foi o encargado de coordinar o monográfico Terra Chá: un verso aquí, outro acolá, título que xoga poeticamente cos coñecidos versos de Manuel María que tan ben retratan e definen esa comarca luguesa: “A Terra Chá somentes é: / un povo aquí, outro acolá”, poema que, como non, non podía faltar neste décimo primeiro número da revista dedicado á poesía chairega.



Neste número 11 de Olga, que se abre cos artigos introdutorios: “Vilalba é o corazón da Terra Chá”, de Vicente Araguas, e “Poetas da Terra Chá”, de Baldomero Iglesias Dobarrio, atopamos medio cento de poemas saídos do caletre de 20 poetas nados en diferentes lugares da chaira luguesa. E en tempos ben distantes, pois século e medio vai do 1844, en que naceu Xosé María Chao Ledo, ao 1994, en que o fixo Brais Lamela. Entremedias, doce homes e seis mulleres, a maioría, afortunadamente, en estado creativo e algúns e algunha -Carmiña Prieto Rouco- xa falecidos. Cómpre resaltar que case a metade dos poemas son inéditos, e non porque se trate de autores incipientes que aínda non tiveron ocasión de reunir as súas composicións en libro. Velaí, e a título de exemplo, os dous poemas de Xesús Rábade Paredes, autor de longa traxectoria poética e narrativa ou os de Ana M. Barral, poeta tamén édita en volume propio.



Inéditos que se xuntan a versos ben coñecidos e a poemas senlleiros da nosa literatura como o citado “Terra Chá” ou “Penélope”, de Díaz Castro. En resumo, unha máis que interesante recolla poética dun territorio rico en poesía.



O acto de presentación de Olga, serviu tamén de recordatorio de Rafa Araguas, falecido hai poucos meses, que, ademais de subscritor, era un fixo nestes actos de presentación da revista. Leron poemas seus dúas das poetas presentes na antoloxía: Luz Airado e Lidia Teixeiro, así como Xoán García, Antonio Polo, Manuel Patinha, Carlos Neira e Marcos Abalde.



Paco Montero, Xoán Rubia e Miro Casabella puxeron a nota musical a un acto, que, malia o día de praia que estaba, encheu o salón de actos da Casa da Cultura nedense.