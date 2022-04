El poder esquizofrénico

Los europeos asistimos desde hace varias semanas al esperpento del horror de una guerra de devastación en suelo europeo y Ucrania es la presa del esquizofrénico mandatario ruso, quién puso de manifiesto junto con toda su tropa la desinformación de la mentira compulsiva, achacando a occidente sus males interiores y se considera como el nuevo zar de Rusia. Las sanciones económicas no son suficientes, aunque sirvan para estrangular la economía rusa.



Es preciso actuar en el orden estratégico militar contra la fuerza rusa que está en movimiento, de lo contrario Europa, está ante la amenaza de un esquizofrénico con ansias de devolver a Rusia a su antiguo estatus de la URSS. Las cosas no van bien para los rusos en Ucrania, según los resultados, los invasores estimaban menos de una semana y están mordiendo el polvo en medio de la crueldad de la guerra, desatada de forma unilateral.



El ejército ruso, basa su fuerza, no en la preparación militar, sino en la disposición de una mayor capacidad de fuego de su aviación, que arrasa todo de forma indiscriminada y luego avanzan con las noticias de sus mentiras compulsivas, ya clásicas en el argot de los tiempos de la propia URSS. Pero no es un ejército, para emprender una aventura de una guerra larga, no tiene los medios, ni la preparación adecuada y se mantiene en la gloria del tiempo pasado de la URSS y vendiendo humo, no realidades.



Los occidentales hemos perdido la gran oportunidad de defender Ucrania, apostando un cuerpo de ejército, incluso mayor a lo largo de la frontera en que se situaban los rusos, como prevención y defensa. El mandatario del Kremlin, sabía que occidente no iría en apoyo de Ucrania y con sus disculpas de hacer unas maniobras, provocó la invasión de facto.



El temor occidental para evitar enfrentarse a Rusia, es el armamento nuclear ruso, el cual es bastante obsoleto, aunque no se atreverán a usar, por las consecuencias que tendría para la propia Rusia, por parte de los aliados europeos y americanos, que arrasarían dicho país con todo su arsenal nuclear. Por tanto es un miedo injusto, como injusta es esta guerra horrenda en suelo europeo.



Si los occidentales no reaccionan y siguen con su cautela, Rusia puede tener más apetencia territorial y Ucrania, es solo una parte del juego. Europa ya sabe y conoce la historia de otro loco dictador alemán, que dio origen a la II Guerra Mundial. Por no pararle los pies a tiempo.



¿Está de nuevo Europa a las puertas de tener una nueva guerra? Nadie es capaz de responder esta pregunta ahora, pero negros nubarrones acechan Europa, en medio está un esquizofrénico y es peligroso su comportamiento.



La historia está llena de estos personajes que un día subieron al poder y el poder del nubló la vista y las ideas, se creyeron que podían dominar el mundo. Con ellos vinieron las tragedias del horror de una guerra injusta como ahora la de Ucrania. Europa está al borde de repetir la historia que otros han escrito con sangre, fuego, violencia y tiranía. Se debe tomar conciencia de lo que puede pasar y evitar que ocurra. Solo las sanciones económicas no son suficientes. Es preciso usar la fuerza si se tercian las cosas.