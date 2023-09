A pluralidade nacional no Congreso

Que o conxunto dos cargos da dereita estatal nacidos na Galiza, ou que sexan descendentes de galegos/as, reneguen que tanto no Parlamento como no Senado se utilice o galego, ou calquera outra das linguas no Estado español, amosa até que punto existe unha desvalorización do propio, da identidade colectiva, o que é especialmente grave no ámbito político. Non ignoro que o feito de que deputados/as galegos (e doutras nacionalidades históricas) se podan expresar nas cámaras lexislativas na súa lingua é máis unha actitude simbólica, de recoñecemento de séculos de discriminación e de reivindicar a igualdade de dereitos, que unha decisión que teña unha incidencia inmediata na sociedade que modifique retrogradas concepcións centralistas.



Haberá que dar máis pasos no eido concreto para rachar coas normas impostas durante séculos respecto das linguas, culturas e nacionalidades, de primeira e de segunda, e mesmo de terceira. A escusa do gasto non vale, xa que é mínimo comparado con calquera outra actividade cultural, deportiva... non digamos co aumento en defensa por mor dos compromisos dunha guerra que se furtou do debate social (a de Rusia con Ucraína+OTAN). Porén implicaría unha rectificación de comportamentos, polo que aínda que sexa un paso mínimo representaría normalizar a realidade.



Que o Presidente da Xunta, como o do PP, Núñez Feijóo, ambos galegos e polo tanto en teoría representantes dos intereses da Galiza, en todos os ámbitos, se pronuncien a prol da exclusión das linguas nas nacionalidades periféricas no Parlamento, tamén a nosa, é ilustrativo do que priorizan. Fano coa escusa do gasto, cando todo evidencia que se trata dunha actitude política, de submisión, de poñer por diante por oportunismo electoral de apostar polo centralismo, tan forte na meseta, e o apoio dos sectores de ultradereita como VOX.



Esta é unha conxuntura entre dúas etapas, tanto a nivel internacional, como no Estado español, tamén respecto do papel que teña a nación galega. Con temas a dar resposta de tanta identidade como a preservación do ecosistema, economías autocentradas, a igualdade, a xustiza social, a democracia, a soberanía, e un sistema e comportamentos que garantan a preservación da humanidade. Semella que os nosos dirixentes políticos, especialmente os neoliberais, mais non só eles, foxen de toda análise a longo prazo (Estarei trabucado?) aínda que os movementos no cumio dos BRICS e do G-20 deixan en evidencia cambios inmediatos e profundos; daquela os antagonismos e tamén as posturas a medio camiño,... e o avance dun mundo multipolar.