Mi piscina mide 600 metros de largo

Hemos pasado un mes de verdadero verano, incluso demasiado calor y falta de agua para las huertas. En julio con días de calor y días de agua, se veía crecer a los tomates, las lechugas, los pimientos grandes y pequeños, una riqueza. Los vecinos, cuando sentían caer una gota, corrían a poner las tinas debajo de los tejados para recogerlas todas. Por la avenida pasan muy pocos peregrinos, los que se atreven a comenzar a andar aprovechan las horas antes del sol. Lo que llamó la atención fue la forma de vestirse mujeres y hombres. Las mujeres con el vestido largo y flojo, o las blusas de algodón o seda, sin mangas, apenas unos tirantitos. Los hombres (digamos pocos) se sentaban en los bancos del paseo y retiraban la camisa, ellos también de pantalón corto, alguno vestido con camisa de manga larga por encima de los pantalones de playa, bonita libertad.



De uno de los edificios de la avenida salió una señora mayor, que aparentaba menos años, al momento le sonó el teléfono móvil, apoyó todo en el banco para responder a la que le llamaba desde el centro de España. Su amiga le hizo saber que en casa todos estaban felices porque habían inaugurado la piscina, una maravilla con cristales de quita y pon, con techo de cristal, los chavales encantados. Pues nosotros, le iba a contestar pero no le dejó y siguió informando, tenía miedo de que les prohibieran gastar la poco agua que contiene el embalse. Pues nosotros no necesitamos, intentó, pero otra vez insistió, ahora para decir que gastaron mucho dinero, que deben cuidarla en el invierno, que hay que limpiarla cada día … Esta vez le cortó de repente y le dijo que ella también tenía piscina, una piscina de más de 600 metros de largo y cientos y más de ancho, que estos días por la mañana se ven conjuntos de peces pequeños (cardumen) paseándose bajo el agua clara, pero la familia del cormorán negro se fue quizá por el calor, gaviotas no faltan, pájaros comunes los que quieras, de vez en cuando entran en la ría dos delfines saltando tanto como presumiendo, pronto sale el encargado de indicarles la salida. No necesito llevar el parasol porque cada año montan uno de 25 metros cuadrados, techo de poliester hidrófico, sujeto por 4 fuertes mástiles y bases para sostener todo y evitar que se lo lleve el viento.



Sentí que estaba al final y entré en el juego. Por favor dígale a su amiga que hace un año prepararon y aseguraron una de las tres bajadas a la playa para que puedan disfrutar del mar las personas que necesiten sillas eléctricas para moverse, hasta hoy no pasó nada y hubo chicas que estuvieron por meses. Además a las doce de la mañana aparece el/la socorrista por si se produce algún traspies, o te pica un pez o una velutina, ella dispone de las primeras ayudas. En este barrio de Ferrol viven alrededor de 12.000 vecinos, el que tiene que andar más desde su casa no pasa de quince minutos; no hay que sacar el coche, o pagar el autobús, puedes acercarte con la bicicleta ya que dispone de carril.



El lugar es tranquilo, no se oye cantar, ni discutir, alguna turista que viene de ciudades con 40 grados de calor al entrar en el agua chilla porque el agua está fría, ¡anda que si la llevamos a Doniños …!. Estos días de calor quizá se echó en falta alguien que nos ofreciera algo de beber y si vas a pasar todo el día tienes que traer tu comida y un libro para, en diez pasos, sentarte y disfrutar de una mesa de madera, bajo un árbol de años.



Hay dos notas que no debemos olvidar. Ver muy cerca las zonas de trabajo en Astano en el ayuntamiento de Fene que construyen las bases (aerogeneradores flotantes) para producir la energía eólica marina (en el mar); frente a él, en la zona de Ferrol, esperan con ansia, construir la siguiente fragata.



La otra nota se refiere a las dos banderas que hay en el mástil: la verde y la azul, la verde indica que “las condiciones son aptas para realizar actividades acuáticas”, este color es el que reina en todo el verano. La bandera azul es un certificado de calidad mundial que “otorga a la playa en la que se encuentra una distinción superior por reunir una serie de cualidades como: excelencia, seguridad y calidad”.



Para los mayores fue un regalo de primera, no pudo ser otra piscina mejor.