O que se pica...

Cando nacín, no número 8 da rúa do Socorro -aló pola metade do último século do segundo milenio-, a cidade chamábase oficialmente El Ferrol del Caudillo, denominación que era aconsellable poñer nos sobres das cartas se non queriamos correr o risco de que nunca chegasen, alegando, obviamente falso, descoñecemento do destino. Recordo que algúns disconformes co rexime e, naturalmente, tamén co topónimo que facía alusión ao ditador adoitabamos -achegando o nome da localidade á beira do sobre- simplificar o Caudillo en C., e que cadaquén o interpretase á súa maneira. De feito, como sabemos, hai unhas cantas palabras, non precisamente agradables, que comezan con c.



Morto Franco -que non o franquismo, que aquilo do “atado y bien atado” era verdade, ou case-, as localidades, as rúas, as prazas... foron borrando, de vagariño, a nomenclatura da ditadura. Así, o nome da nosa cidade abandonou a vinculación co tirano no último pleno do ano 1982, cos votos en contra dun concelleiro da UCD e os dous de Alianza Popular, o partido, non o esquezamos, fundado por Manuel Fraga Iribarne, quen logo serían fundador do PP.



Que a mudanza fose amodiño débese en boa medida ao moi escaso, ou mesmamente nulo, interese da UCD e de AP e logo do PP desde a súa fundación. Velaí o caso de Ferrol, onde pouco puideron facer dada a súa escasa forza na cidade naquela altura. Porque logo todo foron dilacións de todo tipo, recursos perante diferentes órganos xudiciais, escasa celeridade no cumprimento das leis de Memoria..., que chegan a día de hoxe. Esta mesma semana que se foi vimos como PP e Vox manifestaron que non vían prioritario o cambio de nome de rúas que fan referencia á ditadura que propón o goberno municipal. O peregrino argumento era que como, segundo eles, determinados veciños ou comercios poderían verse afectados pola modificación dos nomes, parecía conveniente consultalos. Consideran que a xente é tan parva?



Á vista de exemplos como este -habería moreas deles para engadir-, que tivo lugar a véspera da intervención do presidente Sánchez no parlamento europeo, cómpre facer fincapé en que non mentiu, como pretenden facernos crer os mandamases da dereita extrema e da extrema dereita. Xa sabemos que non podían quedar calados, que algo sempre teñen que dicir, e que, como di a coñecida paremia, “O que se pica, allos come”.



Pedro Sánchez na súa interpelación a Manfred Weber non só non faltou á verdade senón que deu de cheo no ollo do asunto, porque o cambio de nomes de lugares públicos non é nada banal, como pretenderon e seguen pretendendo dar a entender os cargos públicos do PP -con ou sen Vox- nos diferentes organismos onde teñen presenza, xa como goberno, xa como oposición. Froito desa suposta falta de urxencia e deses permanentes intentos de banalización, case 50 anos despois da morte do ditador seguimos atopando nomes e símbolos da ditadura franquista por moitos lugares. A pregunta era pertinente porque na Alemania do presidente do Partido Popular Europeo borraron os vestixios do nazismo similares aos do franquismo que aquí hai quen se empeña en manter. Se non o sabía, había que facerllo saber. E se xa o sabía, había que llo lembrar. E, por certo, tamén se picou.