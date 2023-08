El pervertido Lope de Vega

Los pactos con el PP han permitido a Vox acceder a concejalías y consejerías de cultura de ciertas localidades y autonomías, faltándoles tiempo para prohibir las representaciones artísticas que según su criterio socavan la moral de la población, algo que los que tenemos cierta edad conocemos bien. De esta furia censora no se ha librado ni Lope de Vega, que para quien no lo sepa, es uno de los escritores más importantes del Siglo de Oro de las letras españolas. En su prolífica y atropellada producción trató la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad, sin tener por ello problemas con la censura de la Santa Inquisición, de la que por cierto era consejero laico. Quién le iba a decir cuatro siglos después de su muerte, que le iban a censurar una obra tan jovial como La villana de Getafe, villana en el sentido de vecina de la villa, no de mala persona, que todo hay que explicarlo.