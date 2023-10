Persoeiros que voan alto (uns máis que outros)

Moito se ten falado con ánimo descalificante dos voos do presidente Pedro Sánchez nun dos cinco avións Falcon que o MinisterIo do Aire pon a dispor do transporte de VIPs e de axudas humanitarias. O 90% dos comentarios, críticos por suposto, parten dunha dereita cuxos máis altos representantes pensan tal vez que un presidente do goberno ten que voar en parapente para baixar das nubes e poñerse á altura dos demáis mortais. O PP instalu en Madrid nas últimas eleccións unha maqueta do Falcon para ridiculizar ao candidato socialista. Hai que ver.

Pois guste máis ou menos un presidente non é un mortal calquera e débense evitar riscos innecesarios polas teimas de xente descontrolada que habela haina. Un exemplo evidente dun presidente en desexar ser un cidadán de a pe e facer o que faría un cidadán caquera foi o de Olof Palme que logo dunha sesión de cine na compaña da súa esposa e fillo decidiron volveren a casa dando un paseo por unha das rúas máis frecuentadas de Estocolmo nunha noite fría de febreiro de 1986 pero agradable para camiñar , parándose incluso a mirar escaparates. De súpeto apareceu un individuo que lle disparou dous tiros por detrás e rematou coa vida do presidente sueco. Olof Palme non era, malia a súa intención, un cidadán de a pé. Tampouco o era o ferrolán José Canalejas que rematou do mesmo xeito en Madrid asasinado cando miraba un escaparate dunha libraría na Porta do Sol en novembro de 1912.

Curiosamente fálase moito do Falcon de Sánchez e nada do Bombardier Global 5000 no que o Rei Demérito viaxa de Abu Dabi a Galicia para participar nunha regata náutica. Diso nada de nada porque se ve que é moi natural que ese Jet privado ( o máis caro do mercado) sexa utilizado polo que foi xefe do Estado de España para ir de chacarandaina cun gasto estimado de 250.000 €, uns 9.000€ por hora de voo más a tarefa do aparcadoiro que corre a cargo do cliente. E ao día de hoxe aínda non está claro quen se fai cargo deses gastos, e bó sería sabelo. Tampouco a “caverna mediática” nin a dereita ultramonárquica di nada respecto das viaxes que fai a infanta Leonor nos seus permisos dende a Academia Militar de Zaragoza a Madrid nun elicoptero “ Super Puma” a xeito de “taxi aereo”. A viaxe de ida e volta no aparello voador ( 600 quilómetros) custa uns 10.000€ e isto si imaxinamos quen o sufraga ¿non si?

Por iso que fácil é ver a palla no ollo alleo e non a viga no propio. O tema manido do Falcon de Pedro Sáchez soa xa a cacarexo insubstancial pero moito me temo que seguirán coa cantarela dalle que dalle ao paxaro ese no que viaxa Pedro Sánchez para ir de copas cos amigos porque aqui, e nunca mellor dito, o que non corre voa e...todo vale.