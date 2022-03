En maio de 1954, o exército francés -con apoio económico dos Estados Unidos- caía derrotado na batalla de Dien Bien Phu, no territorio daquela denominado Indochina, o que poñía fin a oito longos anos de guerra. Guerra que non acabaría aí, pois tivo continuidade na chamada guerra do Vietnam –ou dos Estados Unidos, no dicir dos vietnamitas–, que acabarían por perder os ianquis uns cantos anos despois, en 1975. Un episodio bélico que xa recordo ben, como outros moitas posteriores.





Sen ir máis lonxe o dos Balcáns, con operacións da OTAN, sendo o seu secretario xeral (1995-1999) Javier Solana –a quen, por certo, aínda vin onte mesmo, nunhas imaxes televisivas, na compaña do emérito, xa un tanto decrépitos ambos– como os bombardeos de Belgrado, que causaron abondas vítimas inocentes, moitas delas crianzas, que non contaban coa autortización da ONU e que se xustificaron por “motivos humanitarios”.





Poderiamos falar de moitas máis traxedias dese tipo en Afganistán, Siria, Palestina, Líbano, Irak, Yemen, Libia, Arxelia, Sahara, Angola..., mais hoxe non toca. Quixen referirme a isto porque unha das moitas inexactitudes que escoitamos dicir nestes tristes días de guerra é que veu alterar a estabilidade xeopolítica, máis ou menos establecida despois da segunda guerra mundial. Pois anda que non cambiaron nada os mapas políticos e xeopolíticos de Asia, África e Europa nos últimos 75 anos. En fin. Pero como xa dixen non é este o momento de falar diso, pois quero facelo dunha canción desas que me entusiamaron e seguen a emocionarme desde que a ouvín por primeira vez, na voz, estou case certo, de Richard Anthony, aquel cantor exipcio-francés ao que recordo de ver moito na tele da miña adolescencia versionando Paul Anka, Buddy Holly, The Coasters, Bob Dylan ou Chubby Checker –Let’s Twist Again– e máis tarde cantando o adaxio do Concerto de Aranjuez, que lle deu moita sona e cartos. En 1964 cantou “Le deserteur” –que é a canción á que me estou a referir– e popularizou un tema fondamente pacifista que estivera proscrito cando Boris Vian o escribiu en 1954. Así o recolle o cantautor Jean Ferrat -a quen comecei a escoitar no 69, cando Vicente Araguas trouxera discos seus de Barcelona, cando fora aló gravar- no seu “Pauvre Boris” (1964): “Xa ves que nada cambiou / Desde que nos deixaches / Os idiotas seguen a voar / Mentres os outros os miran. / Hai uns días non paramos de rir / Pois ao que se ve ‘El deserteur’ / É un dos éxitos do momento / Cantado Por Anthony / Pobre Boris”.





Boris Vian escribiu “Le deserteur” nos final da citada guerra de Indochina, mais non sería el quen a gravase por primeira vez -faríao en 1956 con Jimmy Walter et son ensembles-, xa que foi Mouloudji, que o incluiu nun single que leva a data de gravación de 14-V-1954, a derrota de Dien Bien Phu. Cómpre dicir que este, coa autorización do Vian, mudou algunha que outra cousa máis ou menos substancial para que a autorizase a censura. A non censurada non foi gravada ata 1980, en que o fixo Marc Robine. Tivo moitas versións en francés e noutros cantos idiomas, con modificacións de todo tipo, mais aí está. Recoméndolles a súa audición nestes tempos de crispación. Transmite protesta e deixa un pouso de paz.





(Para Fefi Naveiras, que canta moi ben Le deserteu)