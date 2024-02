O patrimonio da lingua

Hai un patrimonio intanxible que é a lingua e xa vemos o que custa mantelo, e outros patrimonios que podemos tocar e co paso do tempo vanse desmoronando pouco a pouco polas grandes dificultades que atopamos para mantelos en pe. ¿Que podemos faceren? Pois no caso da lingua irmos diminuíndo pouco a pouco a diglosia imperante, sen lei impositiva, porque falaren na nosa lingua ten que ser algo que naza do sentimento e non dunha lei de obrigado cumprimento. Isto non xorde por xeración espontánea, ten que ir paseniño e pode que en dúas ou tres xeracións se vexan resultados. Non cabe dúbida que se avanzou; algúns dirán que non o suficiente e pode que haxa razón niso, pero o evidente é que xa se ven máis publicacións en galego e hai máis xente galegofalante. Chegar aquí custou moito, e moito máis haberá que avanzar. Eu xa non o verei, pero quizais os meus netos cando sexan maiores poidan ver como cada vez é máis normal que os galegos na súa terra se expresen na súa lingua sen atrancos de ningún tipo. Soa a utopía pero... Non resulta doado recuperar algo que dende hai séculos foi maltratado e deostado. “Logo de acadar o seu cénit en tempos de Afonso X (o Sabio) o galego sofre unha vertical caída que vai durar ata o inicio do seu rexurdimento. E nesas andamos aínda hoxe. Pero o que parece indiscutible é que a primeira lingua romance e á vez culta e popular foi o galego, proscrito máis tarde cando os Reis Católicos promoven en Castela uno novo afán imperial que contribúe ao ancestral illamento de Galicia e á notable eliminación da nobreza galega, xunto a un non disimulado menosprezo polos galegos falantes” (Xosé Rubia Barcia- Memoria de España. Tomo I). Hoxe en día Castela segue pensando que é o embigo de España e o resto somos diáspora á que hai que atraer ao rego centralista. Custa convencelos do contrario, pero malia que sexa paseniño iran asumindo que España non é UNHA senón que é plural, e nesa diversidade atópanse tres idiomas que é preciso coidar por seren patrimonio que define a idiosincrasia dun pobo, en realidade catro. De non buscarlle os tres pes ao gato poderían convivir en harmonía sen estorbarse, sen competiren, porque haberá cousa máis natural que os galegos, vascos e cataláns empreguen as súas linguas para se comunicaren nas súas Nacionalidades Históricas? Sería bo que as Administracións puxeran algo da súa parte e facilitasen que a cousa fose por ese camiño pero polo que se ve, algo que semella sinxelo, está moi lonxe de selo. Que cousa máis normal é que os galegos en Galicia falen galego, non si? Pois iso.