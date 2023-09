Pastillas macabeo

Desde hai un tempo, cando xanto na casa, case diariamente, adoito facelo vendo as noticias das 3 da TVE1 e cando estas acaban vou tomar o café a un sofá para ver o noticieiro de Galicia da mesma cadea.



O pasado martes quixen facer o de sempre, sen caer na conta de que o debate da investidura era televisado en directo e iso obrigaba a suspender o informativo de Galicia. Dubidaba entre apagar a televisión, buscar outro programa ou ver un anaco do discurso de réplica, ata que vin que quen ía intervir polo PSOE era Óscar Puente, o exalcalde de Valladolid, a quen nunca escoitara nunha desas, e optei pola opción de facelo cando menos uns minutos.



Mais escollera ben e o que ían ser uns cantos minutos convertéronse nunha hora pasada, xa que non só seguín con atención toda a intervención do deputado Puente –que se me fixo breve, dito sexa de paso–, senón que empatei coa contrarréplica do deputado Núñez Feijoo, coa réplica da contrarréplica do deputado Puente e co inicio da intervención do deputado Abascal. Aí parei. Xa escoitara abondo e iso xa non me interesaba.



Quen me coñece sabe que non son do PSOE, que nunca o fun e que nunca –estou convencido– o serei, mais como non son nin túzaro nin sectario podo escoitar ou ler atentamente discursos de diferentes forzas políticas e, sobre todo, se proceden de voces que non se prodigan moito, que digan as cousas dun xeito diferente.



E debo dicir que pasei un rato divertido e non precisamente porque o discurso fose digno do club da comedia, en expresión do fracasado aspirante a presidir o goberno de España. Desfrutei escoitando cousas moi serias –todas verídicas e doadamente comprobables– ditas dun xeito coloquial e ameno que as facía máis comprensibles, o que non é doado. E iso doe, tal e como reflectían as caras que ía poñendo o aspirante á investidura a medida que ía escoitando os feitos que se lle apoñían, expresións faciais que, sen dúbida, suscitaban pena nos simpatizantes do interfecto, mais que movían ao sorriso dos que non o somos. As verdades sempre doen, mais o deputado Núñez Feijoo –a procesión vai por dentro, aínda sendo un caradura– sempre quere dar a apariencia de que nada lle afecta, porque nada do que lle din ten que ver con el e botou man da soberbia para responder a cousas das que non se falara e de botarlle en cara ao contrincante os seus presuntos trapos suxos. O consabido “y tú más” do Partido Popular.



O que veu despois foi delirante. A inesperada presenza do deputado Puente –eran dous pretensos gañadores de eleccións que non ían poder gobernar, como este subliñou– e do seu discurso descolocou totalmente ao aspirante á investidura e mais ao seu partido. Tiñan que moverse rápido para montar unha campaña de desprestixio contra o ex alcalde vallisoletano e contra a actuación do PSOE e do seu líder por fuxir da confrontación. E así o fixeron todos os medios afíns e os simpatizantes de Vox, que lle dedicaron unha serie de improperios que, cando menos, me producen vergoña allea.

Gustaría de que se centrasen un pouco e me dixesen onde se di que ten que ser o líder de cada partido quen teña que contestar ao aspirante a unha investidura, ou que teña que gobernar o partido máis votado, ou que unha amnistía non é constitucional... Por máis que miro e remiro non o vexo por ningures.