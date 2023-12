Paraguas social frente a amnistía

Negociando hasta el último minuto, incluso en el salón adyacente, donde toman un café antes del Consejo de ministros, el Gobierno ha conseguido cerrar el acuerdo sobre la prórroga de las medidas de protección social frente a la inflación. No de todas, no con el mismo importe, ni con la misma duración.



El año 2024 no se presenta con buenos augurios: dos guerras que tensan los mercados energéticos, una inflación que está costando domeñar más de lo esperado y un nivel de vulnerabilidad de las familias muy alto. Pero, por encima de todo, el Gobierno necesitaba argumentos y propuestas para hacer olvidar el amplísimo rechazo social al proyecto de amnistía que se debate en el Congreso y al pacto con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Cual no será la crispación en la capital navarra que dos concejales socialistas han renunciado a su acta para no compartir poder con los abertzales.



Pese a que Pedro Sánchez compareció en Moncloa para reivindicar medidas de reducción del IVA en la factura de la luz y la bonificación del trasporte público, fue Sumar quien filtró a los medios que esta última bonificación se mantenía gracias a su exigencia.



Como todos están necesitados de mejorar su imagen pública, también Bildu ha vendido que el decreto para seguir prohibiendo hasta 2025 los desahucios para familias y personas vulnerables es cosa suya. Pero a Pedro Sánchez, que depende de todos ellos para permanecer en la Moncloa, no le queda otra que compartir protagonismo con los socios en unas medidas sociales que se han visto, además, mermadas por las medidas de recorte del deficit aprobadas por Bruselas. Se acabó la etapa post pandemia en la que la Comisión miraba para otro lado mientras la deuda pública volvía a crecer a lo loco. Así, el IVA de la luz ya no costará sólo el 5% sino que sube al 10. Y el resto de impuestos a la energía se irán recuperando en los próximos seis meses.



Esta legislatura tiene, además, el inconveniente añadido de que han cambiado los socios “preferentes”, y los últimos llegados, como Junts (es decir Puigdemont) y Bildu, levantan ronchas en la opinión pública, por lo que las medidas de protección social son indispensables para hacerse perdonar tan incómodos compañeros de viaje. Pere Aragonés, recordó que la amnistía tiene que hacerse efectiva este año 2024 y después decidir en referéndum la autodeterminación”.