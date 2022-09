Parabéns Radio Frontón

Fai uns días chegaba as miñas redes sociais, un novo postcad de nome Radio Frontón, escrito e dirixido polo BNG. Un postcad, que anuncia que vai tratar temas sociais candentes na nosa sociedade e como primeiro episodio, tratou o tema da Gordofobia. A gordofobia non é máis, que unha conduta de odio, practicada por auténticos odiadores sociais, que sufre por desgraza unha parte cada vez maior da nosa sociedade, todo elo en base, a uns patróns estéticos. A gordura con certeza non é un problema estético. A gordura é un problema cen por cen de saúde. E poño un exemplo clarificador.



Fai uns anos no UK, un médico na súa consulta comprobou, como tiña pacientes de diferentes idades, que a pesar de que estaban no seu peso ideal, nas exploracións tiñan todos os signos da obesidade. Decidiu facerlles unha proba de imaxe e comprobou, que estes suxeitos de diferentes idades, estaban obesos por dentro. Tamén comprobou que o estilo de vida da maioría, non era o óptimo (comida lixo, sedentarismo, etc.). A isto as médicas o bautizaron como TOFI (Thin outside-fat inside/delgado por fora-gordo por dentro). Quero sinalar, que a obesidade non solo é causada por unha pésima alimentación senón que interveñen outros factores como medicacións, estrés, etc. Máis dicía o dos patróns estéticos, xa que, vivimos nunha sociedade, na que desde fai anos, o sistema impúxonos unhas medidas ideais sobre todo nas mulleres, que so un dez por cento delas a nivel mundial son posuidoras por natureza. Ao mesmo tempos aos homes, tamén estáselles a esixir uns corpos, que non son reais na nosa especie.



Todo isto como non, para favorecer aos grandes emporios económicos, nestes casos as farmaceúticas co seus tratamentos e a sanidade privada, que é a que controla o tema das operacións e tratamentos de estética. Pola contra, o sistema, énchenos a todas horas, por medio da publicidade, de comidas hipercalóricas e hiper insáns. É dicir, o que recibimos da publicidade dos medios, non son anuncios de facer nós a nosa propria salsa de tomate ou as nosas propias croquetas, que compremos os produtos frescos e de tempada etc. Todo o contrario, o que anuncian son produtos precociñados repletos de químicos, azucre, gorduras e vai vostede a saber que máis, xa que cabe sinalar, que o sector da alimentación controlado este por catro ou cinco multinacionais, é o primeiro sector económico do planeta.



Remato, o problema da gordura e da gordofobia é un problema político que require de medidas políticas axeitadas, educando a sociedade desde novos en levar un estilo de vida saudábel, prohibindo certos sucedáneos mal chamados alimentos, reducindo ao mínimo os azucres e mentres tanto, meus parabéns ao BNG por falar deste tema tan actual e que moita xente estamos a sufrir. Moita forza Radio Frontón.