Parabéns para Daniel Romero

sempre me produce alegría saber da concesión dunha distinción a unha amiga ou a un amigo. Alégrame no íntimo e non me queda outra que lle agradecer á vida a oportunidade que me deu de coñecer e tratar esas persoas, que, sen dúbida, contribuíron dalgún xeito á miña formación, a ser quen e como son. Estou totalmente convencido. Por iso me sorprende que algún amigo ou amiga cando llo teño comentado, me pregunte se o digo de verdade, se realmente o sinto así, porque eles ou elas non se alegran. -Pois claro que si -respondo-, tanto, ou case, como se o galardoado fose eu. Tal cal. A envexa non figura na lista dos meus defectos. Si teño percibido, pola contra, ter sido obxecto de envexa, incómoda situación. Mais iso é outra historia.

Xa que logo, alegreime ben cando, no seu día, souben da concesión a Daniel Romero do premio “Rosalía de Castro” de Lingua 2023, na categoría A, isto é, o que a Deputación coruñesa outorga, tal como textualmente se di na convocatoria: “á persoa que máis destaque na promoción da lingua galega de calidade e cunha identidade propia e unhas características xenuínas para empregala en todos os ambientes e con todos os estratos sociais”. Nin que dicir ten, que, ao meu entender, a traxectoria de Daniel Romero supera con creces esas esixencias solicitadas nas bases da convocatoria. Creo que é un recoñecemento máis que merecido porque coñezo ben, ou iso penso, o labor desenvolvido na posta en marcha do servizo de normalización lingüística no Concello de Fene, así como os primeiros anos de funcionamento, que adoitan ser os máis difíciles. E naqueles anos, se cadra -por non dicir sen dúbida- o foron máis. Non esquezamos que as primeiras eleccións municipais democráticas tiveron lugar en 1979, só catro anos despois da morte do ditador, e que os concellos levaban case catro décadas funcionando ao ditado, pouco menos que a golpe de corneta. Había que aprender a traballar doutro xeito. E en galego, nun idioma proscrito. E Fene, cómpre recordalo, foi pioneiro nesa andaina. E alí, lembrémolo tamén, estivo á frente desde o primeiro día Daniel Romero, un rapaz que soubo buscar información, así como vivir experiencias formativas en territorios con situacións similares á nosa das que tirar partido para adaptalas aquí. E daquela a hoxe sempre funcionando.

Quixen estar presente no acto de entrega deses premios, concedidos, ademais de a Daniel Romero, ao Museo do Pobo Galego -entidade da que son socio practicamente desde a súa posta en marcha-, e a Orgullo Galego, na categoría B, e a Pakolas na C.

Considérome amigo de Daniel, téñolle moito aprecio e gardo grato recordo daquel simpático cativiño con gafas, que estudaba primaria no Colexio Jorge Juan de Xuvia, que, despois dun partido de balonmán, lle daba cariñosas palmadiñas nas costas ao porteiro do equipo colexial, aquel mozote de 6º de bacharelato que era eu.

Parabéns, Daniel, e oxalá que todos os premios fosen así de merecidos.