Paisaje tras la tormenta

Fueron muchos los convencidos de que Pedro Sánchez caería en este ciclo de seis elecciones, pero el gobierno ha salido de la tormenta. Surcar lo que queda de legislatura con velocidad de crucero era el escenario soñado por Sumar, pero la distancia con Podemos ha sido tan escasa que ha hundido el liderazgo orgánico de Yolanda Díaz, que afortunadamente seguirá como ministra. Su sacrificio era imprescindible para que Podemos renuncie a la idea de morir matando, pero se me antoja insuficiente porque en este espacio tan tribal es más importante tener razón que llegar a la meta, y podría ocurrir que el Frente de Liberación de Judea y el Frente Judaico de Liberación estén de acuerdo en el menú y en el cocinero, pero discrepen sobre la vajilla y dejen sin servir la comida. Si al final Sumar no suma y Podemos no puede, tendrá que mediar el propio Pedro Sánchez aportando soluciones imaginativas.