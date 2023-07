Los pactos del PP

Horrorizada está la izquierda política y mediática con los pactos municipales y autonómicos del PP. Tan horrorizados como desconcertados están los votantes de centro derecha que asumieron y esperaban acuerdos relativamente sencillos entre las dos fuerzas políticas de este espectro. La izquierda afea e insulta los pactos con Vox mientras se coge del brazo de Bildu y Esquerra para formar mayorías Frankenstein y el PP parece fijarse más en Vox para sus ataques que en Sánchez o Yolanda. Por supuesto nada se ha oído de Bildu ni de Esquerra en esta campaña, ni de los 1400 delincuentes sexuales con penas rebajadas o excarcelados por el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente saliente, espero, ha llevado la campaña a donde quería y el PP parece haber caído en la trampa, a tiempo está de reaccionar. Cuando el Psoe estaba en caída libre, apareció Tezanos con sus encuestas falsas y le dio un punto de apoyo a los socialistas para tomar fuerzas y lanzarse a la campaña como “kamikazes” con ánimos renovados. El CIS de Tezanos y el debate del lunes son las dos bazas que los socialistas pretenden jugar para revertir los resultados que anuncian todas las encuestas, todas menos la de Tezanos. Cuando al PP le hablan de hacer cordones sanitarios este debe saber que ya hay cordones sanitarios en España y todos contra el PP y esto está más que demostrado pero la insistencia de algunos mandatarios populares en recuperar aquella mayoría natural que perseguía Fraga es una cuestión de otro tiempo, la realidad española no pasa por un bipartidismo puro, ahora la tercera fuerza es fundamental para conformar mayorías. Por la izquierda, el partido Comunista, ahora disfrazado de Sumar y por la derecha Vox, son dos realidades que el que no lo vea está fuera de la realidad. Pero la ecuación por la derecha está clara PP y Vox tienen la posibilidad de llegar a la mayoría absoluta, sin embargo por la izquierda no llega con Psoe y Sumar, hay que añadir a Bildu, Esquerra y otros partidillos que aporten sus votos para que la suma dé. Esta es la cruda realidad y lo demás es falsear el posibilismo que tantas decepciones ha provocado en la política española. Si Vox pide mucho o poco será una cuestión a negociar y solo el talento político de unos y de otros podrá dar frutos o sumirnos en un fracaso de consecuencias imprevisibles. Sí digo que comparar a Vox con Bildu es una indecencia, no conozco asesinos en Vox. Sánchez ha blanqueado a Bildu hasta el extremo de normalizarlo como interlocutor político, hasta el delegado del gobierno en Madrid ha llegado a decir que Bildu había hecho más por España que muchos patriotas y, dicho lo que dijo, ahí sigue como delegado del gobierno en la capital del reino. Sánchez es el que blanqueó a Bildu, el que indultó a golpistas catalanes, el que aprobó la ley del “solo sí es sí”, el que puso a Tezanos, el que nombró a la Fiscal General del estado o al presidente del Constitucional, entre otras decisiones que nos han traído hasta donde estamos. Y cuando Sánchez dice que la economía va como una moto, es que no ha abierto las neveras de las familias que fueron clase media y ahora se asoman a la ruina. El PP debiera dirigir su campaña a la clase media malherida y no entrar en el juego sucio de Sánchez.