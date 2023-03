Outra volta

Ás 11 da mañá do 1º de decembro de 1968 tivo lugar no compostelán cine Capitol o primeiro recital de certo relevo de Voces Ceibes, organizado pola a Asociación Cultural “O Galo”. O colectivo de cantautores da “Nova Cantiga Galega”, segundo a denominación que podemos ler no magnífico cartaz anunciador -lembremos que está exposto no museo Reina Sofía- obra de Reimundo Patiño e Xavier Pousa, saía dos recintos e ambientes universitarios para abrirse á sociedade galega en xeral nun espazo destinado diariamente ao cinema comercial. Alí, presentados polo poeta Manuel María, actuaron Xerardo Moscoso, Xavier G. del Valle, Benedicto García, Guillermo Rojo, Miro Casabella e Vicente Araguas diante dun público que, segundo o correspondente informe policial, enchía totalmente o local, que tiña un aforo de 400 persoas, “entre las que se observaba la presencia de los activistas más destacados”. Eu, chegado a Santiago un par de meses antes, estaba alí, mais, obviamente, non era deses dos que falaba a secreta. Quedara con Vicente para tomar un café despois de xantar no café Maycar e alí se presentou con Miro, Alfredo Conde, Margariña Valderrama, Aurichu Pereira e Salvador García-Bodaño, persoas ás que non coñecía máis que de nome. Botamos alí media tarde de agradable conversa. O día chuviñento prestábase a iso.



Foi, pois, ese día de decembro cando coñecín persoalmente a Salvador, con quen, a partir de aí, sempre mantiven unha relación amical da que me quedan moitas lembranzas. O 10 de abril de 1876 morreu Otero Pedrayo. Ese mesmo día están datados os versos do “Pranto dende a fiestra da túa morte”, que García-Bodaño deu á luz na revista Grial, abrindo o nº 52, dedicado integramente a valorar a figura de don Ramón.



“Estrondan os antigos dólmenes / polo chán da Patria enteira / e as campás da raza chaman a difuntos / ao longo de tódalas serras... [...] Algo de todos morréu contigo, / algo contigo se nos enterra! / -A Patria velliña chora / ao longo das sementeiras...”, é como comeza e acaba este poema -segue a parecerme magnífico- que tiven a ocasión privilexiada de ver xestar. Nesa altura andaba eu -que residía en Santiago- a voltas coa tese de doutoramento e frecuentaba a biblioteca do Instituto Padre Sarmiento. Unha tarde apareceu Salvador por alí para facer unhas consultas puntuais para un poema que lle bulía na cabeza. Fíxoas e convidoume a ir á súa casa para ver o que me parecía o texto. Lembro perfectamente que o comezo, que era o que logo se publicou, me parecera espléndido. O resto xa non o recordo moi ben, sei que cando marchei o poema estaba feito, aínda que supoño que lle debeu facer algún retoque. Non sei. Ese día descubrín a capacidade creadora daquel amigo poeta, que nese momento só tiña publicado un libro -moi bo, por certo- había case dez anos: Ao pé de cada hora (1967), obra que inicia co poema “Galicia”: “Galicia é isto que vai en nós / e que nos leva, / camiño aberto nos sucos / onde todo é por vir e non chega”, etc., etc. O país, como é sabido, é un dos eixos fundamentais do libro, se ben o máis interesante e substancial son os poemas de amor, do melloriño que podemos ler na literatura galega nesa liña. Algo que non estaba na moda -todo o contrario- nesa altura de contestación política e preocupación polo social. Non obstante, Miro Casabella -que penso que tamén coñeceu a Bodaño o citado 1º de decembro- gravou, con música súa e de Aurichu Pereira, ese “Adeus” que tantas veces lle teño escoitado -acabo de facelo-, en disco e en directo.



Museo do Pobo Galego, Asociación de Escritores, Pen Club, Fundación Castelao, Pedrón de Ouro... foron institucións das que ambos formamos parte e desde as que intentamos facer un país mellor. E iso non se esquece.