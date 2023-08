Outra mobilidade

Fai uns días escribía nun artigo, que esperábase na Galiza unha nova vaga de calor. Publicábase nun portal de divulgación científica que alcanzaríamos perto dos 35ºC en Ourense. A realidade foi ben diferente. Na nosa cidade segundo este xornal, o derradeiro día das temperaturas extremas, alcanzamos os 38º C e nalgúns puntos, onde os marcadores estaban ao sol, perto dos 42ºC.



O cambio climático ben con máis virulencia da esperada e a ciencia non dispón de mecanismos que nos indiquen con exactitude, os datos reais de como vai a desenvolverse este.



Mais o que si as científicas xunto coa xente da pé termos claro, é que ha que deixar de emitir Co2 en tódolos seus xeitos, reducindo ao máximo o consumo de enerxía, ali onde sexa posíbel. E un dos sectores onde máis podemos reducilo, é na mobilidade.



Mais para iso, os políticos das nosas cidades, deben deixar de ter no centro da planificación das cidades, o carro privado. É fulcral, que tomemos conciencia, de que as persoas e o medio ambiente, deben ser os protagonistas nos deseños das nosas cidades, dos nosos barrios. O exemplo o termos en Utrecht ou tamén en Pontevedra. Mais esta cidade holandesa, que non chega aos catrocentos mil habitantes, inviste en todo o que ten que ver coa mobilidade en bici, perto dos 140€ por habitante. Nesa cidade, saben dos múltiples beneficios económicos- sociais e medioambientais, que ten priorizar e favorecer o uso da mobilidade sustentábel. Investir en mobilidade non motorizada é loitar contra o quecemento do planeta e o esgotamento dos recursos. Gastar en bicicleta ou camiñadas e empregar recursos en saúde, ademais de loitar conta a pobreza, no senso da discriminación de ter ou non ter para o carro particular. Segundo a OMS, primar o desprazamento a pé ou em bici supón, favorecer a equidade na saúde e no transporte. Estudos demostran, que as persoas que usan os sistemas non motorizados a hora de desprazarse, teñen menos taxas de diabetes, menos ictus, menor número de determinados cancros, unha maior fortaleza cardiovascular, etc...



Em conclusión: Aki na nosa cidade, as forzas políticas deben sentarse a falar e chegar acordos, de como imos a afrontar os desafío, que supón este Kaos medioambiental, onde nos próximos anos inmediatos, iremos a máis coas vagas de calor. Debemos deseñar unha nova cidade, onde as persoas e a natureza sexan o centro da urbe. Dotar de infraestruturas para ciclistas e peóns, é fulcral para que as persoas anímense a cambiar a súa mobilidade. Mobilidade que no dia a dia soe ser: casa- colexio/ casa- traballo / casa- lugar de ocio. Bicis de alugar, eléctricas, aparcadoiros especiais públicos na rúa e nos propios aparcadoiros de carros, deben ser medidas a tomar nos vindeiros anos, para fazer de Ferrol unha cidade, que loita contra o cambio climático. Ademais em Ferrol termos a sorte, de ter especialistas de primeiro orde mundial, no tema da bici e o seu mundo, como é Ciclos Roca, que con certeza ten moito que dicir, no mundo da bicicleta.