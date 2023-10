El oprobio de la dictadura de las lenguas

Desde hace mucho tiempo -algo más de 20 años- vengo procurando contener mi inquietud y malestar por las maneras que se ha dado en tratar a las variedades morfológicas, fonéticas, peculiaridades en definitiva que cada idioma de esta España nuestra, (hago referencia expresa a los idiomas Gallego, Catalán y Vascuence), en su seno y territorio o demarcación posee, cuya consideración y tratamiento -mejor diría, desconsideración y maltrato- , les hieren, mutilan, afectan a su tipismo localista, a su espontánea conservación de “modos de decir, de hablar”, diversidades estas, transmitidas de generación en generación con la mayor de las purezas, (si se las deja tranquilas), tal vez en zonas minúsculas o recónditas, o abiertas a todo movimiento lingüístico, respetables todas; quizás con el aparente o real sano y deseado criterio de que los distintos idiomas de nuestro país pervivan, se expandan y sean legados a nuestros hijos mediante un sistema de enseñanza de estos idiomas rígido, forzoso, inflexible en el caso de cada región idiomática, (confección de textos exclusivistas, preparación de profesorado con procedimientos academicistas y unitarios, inspecciones con especial énfasis en estas asignaturas, etc.), que, como digo y se comprueba y quizás sin desearlo, están “matando” la variedad, riqueza, originalidad, la historia y la transmisión de esas múltiples y queremos que, aún “vivas” formas locales o lugareñas: no puede hablar mucha gente como aprendió de sus abuelos; le tachan de desconocedor cuando no de ignorante; tiene que ajustarse a lo gramatical, a lo que se enseña, al diccionario esnobista: ¡qué pena!



Mi criterio no coincide con las opiniones de aquellos políticos y legisladores que, parciales unas veces, desconsiderados otras, nos han ido llevando al momento y situación en que nos encontramos. Y yo no veo, apenándome ello, manifestaciones oportunas suficientes en este abúlico e indolente paso del tiempo, de académicos, lingüistas, estudiosos del verbo..., para corregir, (pues por muy avanzado que esté un proceso patológico, nunca deberá ser tarde para mejor tratarlo), las desviaciones o el desacierto en las direcciones tomadas.



A la sombra de este modo de tratar las hablas, se ha ido instalando en aquellas autonomías con idioma reconocido, un desmedido “baremo” de exigencia a los escolares, (amén de la exigencia laboral, concursal, etc.), que , cada vez con más austeridad, impone su dominio académico y discriminativo a toda aquella persona que hablando, escribiendo y entendiendo el Castellano, o bien se ha tenido que ceñir al “sistema” por fuerza, o bien es fiel a los modismos y singularidades vernáculas ancestrales que sus antepasados le legaron y que tan respetadísimas deben ser por quién legisla, exige y toma parte en foros y medios de difusión e influencia de alguna manera en legislaciones que han de incidir e impregnar la conservación y la transmisión de todas las formas de hablar de un pueblo, sufriendo el oprobio discriminativo. Pues se trata, además de su cultura de iniciática impregnación, de la histórica transmisión y la pureza de su meritorio localismo costumbrista.



Es así que dentro de cada región idiomática son evidentes los abundantes localismos, dialectismos, curvas, acentos, apócopes o hipérboles que, ni coinciden ni tienen por qué coincidir con los textos gramaticales, lexicografía ni son recogidos en los diccionarios que a cada Real Academia de cada “real autonomía” le han dado en exigencia única para sus moradores-autóctonos o llegados- los político-académico-parlantes, desconsiderando el resto de las demás preciosas formas de hablar, escribir y entender, dignas todas ellas de mantener y transmitir. Pues digo yo que para exigencia general ya tenemos nuestro universal idioma, el Castellano; apliquémoslo en general también como debe pedir y pide su uso, y el más elemental sentido común. ¡Ojalá se tienda a una sola lengua universal! Más hoy por hoy ¡pluralidad pero libertad!



Por ello, considero: 1°, que el “sistema” impositivo de su idioma y sus textos conlleva detrimento de las modalidades localistas o lugareñas tan preciosas y dignas como “su mayor”-la lengua autonómica- y origina acomodaciones y esfuerzos, (cuando no complejos), no racionales e innecesarios a estudiantes y sus familiares, así como a quienes, (por razones de imposición y equivocado criterio), tienen que pasar el “tamid” para convivir en la región: oprobioso. 2°, erosiona enormemente la economía de la correspondiente hacienda autonómica -sufragada por todos- pudiendo hacer cultura, enseñanza, bien, en la Lengua y en otras cuestiones a buen seguro muy fructíferas, con aquellos mismos medios. 3°, las variedades lingüísticas se mantienen, como está demostrado, y se mantendrán “per se”, siempre que no se las aisle, persiga o encuadre; no se las hostigue o separe. Pero además, se las protegerá y enriquecerá evitando no ya su desaparición, sino siquiera mutilación o mínima agresión, dedicando aquellos medios y atención suficiente a las Bibliotecas, a los Museos, a las Academias, a la “búsqueda y captura” de aquellos modismos y formas desconocidas o no asimiladas por los actuales diccionarios y libros de enseñanza de los actuales Centros, al modo de como un paleontólogo descubre un nuevo o desconocido fósil o un entomólogo una bellísima mariposa, llevándolos a buen recaudo, protegiéndolos y dignificándolos en trabajos, conferencias magistrales o charlas de café y desde luego en textos y diccionarios. Y 4°, que ahí, precisamente ahí, en ese campo tan bello y halagador en su horizonte tan extenso y vario y prometedor en su estudio, es donde, investigadores, académicos y lingüistas, escritores vernáculos o allegados, cada uno en su parcela, su medio y su modo, (¿porqué Rosalía y Wenceslao han de emplear la misma palabra para decir igual; porqué en Bermeo¬cariñoso puerto del bravo norte- han de hablar idéntico que los de Donostia; o, en fin, los del alto Ampurdán usar la misma dicción que los barceloneses de Pedralves?), tienen, deben tener, la oportunidad pero también la responsabilidad de garantizar la permanencia y continuidad de las diversas formas y entes de las lenguas al modo de como aquellos monjes nos transmitieron aspectos del saber que de otro modo no nos habrían sido legados: libertad en el uso de las variedades lingüísticas; apoyo y estudio de sus formas, pero evitando también rigideces atrofiantes, mutilantes, discriminativas..., innecesarias .



Es hora, pues, de que quienes cada vez más nos vamos hallando “encasillados”, de algún modo humillados o de cualquier manera afectados por la aplicación rígida y obligatoria de los idiomas autonómicos, lo manifestemos rechazando el” sistema” en la libertad que nos corresponde: ¡auxilio! ¿Dónde estoy?



El Castellano debe hallarse universalizado para todo español, sea de donde sea; para el resto de las hablas y de su diversidad y formas, libertad, consideración, apoyo, e investigación, pero sin llevarlas a la oprobiosa dictadura de las lenguas.