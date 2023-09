Oportunidad perdida

o hay semana —o casi día— en la que falte alguna decisión polémica del nuevo gobierno local. Primero fue la eliminación de las cámaras de vigilancia y la apertura al tráfico en la plaza de Armas —inaudito y único el circular por una acera en cualquier ciudad del mundo—; después vino la calle de la Iglesia —con acusaciones de ilegalidad al anterior gobierno incluidas y el anuncio de un modificado para apostar por la circulación y estacionamiento de coches vs la humanización prevista por el ejecutivo socialista— y estos días le ha tocado el turno a la calle San Francisco.

Que Ferrol no es Luxor, Roma o Atenas es de todos sabido. Que Ferrol ni siquiera es Mérida o Tarragona, también. Pero que Ferrol atesora una historia apasionante y, entre otras cosas, opta y trabaja desde hace veintitrés años para ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco por su patrimonio ilustrado, es un hecho y una realidad.



Y por eso me sorprende —y a buena parte de la ciudadanía— que mientras se aplaude la recuperación del foso del Arsenal, del dique de A Cabana o del castillo de San Felipe —obras todas ellas promovidas en estas últimas décadas por diferentes administraciones de diferentes colores—, José Manuel Rey Varela ha desautorizado otro acuerdo del gobierno socialista —avalado por informe de arqueología municipal y por expertos de prestigio de la zona— y ha decidido enterrar los restos de lo que todo apunta a que se correspondan con la Porta do Castro y el antiguo muelle medieval, para seguir con esa política de “todo por los coches y para los coches” que marca el inicio del mandato popular.



Resulta incomprensible entender esta decisión porque no solo se trataba, con la propuesta de realizar una excavación en condiciones al aire libre, de ahondar en nuestra historia y, concretamente, en el origen de ese Ferrol Vello de la Edad Media o anterior y posteriormente exhibir, musealizar, los hallazgos para uso y disfrute de la ciudadanía, sino que, además, no tiene sentido haber perdido casi tres meses para no hacer nada nuevo y seguir la obra tal y como estaba previsto antes de la aparición de los vestigios.



De nada sirve mantener la concejalía de Patrimonio Histórico si nada pinta y nada opina en un tema de calado como el que nos ocupa. De nada sirve erigirse en el gran defensor de Ferrol si después se entierra y oculta su historia. De nada sirve dar mil ruedas de prensa para destrozar al gobierno anterior y alzar la bandera de “los solucionadores” si las presuntas soluciones suponen dar pasos atrás.



Y estábamos a tiempo. Sin necesidad incluso de alterar la mayor parte de la actuación, era posible meter la quinta en la obra de urbanización de la calle San Francisco y dejar fuera de la misma ese tramo, el de los vestigios, para llevar a cabo una intervención de recuperación en condiciones que no solo ayudaría a conservar nuestra historia, sino que sería un reclamo que beneficiaría a todos los establecimientos comerciales y hosteleros de Ferrol Vello. Pero no, con nocturnidad y alevosía, el PP enterró todo lo que había mientras en un pleno el alcalde se comprometía, a petición de PSOE y BNG, a llevar el tema a comisión de Urbanismo “con total transparencia”. Una tomadura de pelo y, por desgracia, una nueva oportunidad perdida.

Eva Martínez Montero es periodista y concejala del PSdeG en Ferrol