Onde deixamos a empatía? (I)

A Psicoloxía define a empatía, como a capacidade para inferir e experimentar os estados emocionais dos nosos conxéneres. Segundo os psicólogos ten dous factores que a definen: Un cognitivo e outro emocional, que nom é máis que, a reacción que produce en nós, a vivencia dunha emoción por parte doutra persoa.



Foi Theodore Lipps un filósofo e Psicólogo alemán, o cal, describiu o concepto de empatía (Einfühlung) e a súa especial importancia, na vivencia interior dos actos das demais.



Fai máis ou menos trinta anos, grazas ao científico italiano Giacomo Rizzolati e a súa equipa da universidade de Parma, estes descubriron estudando aos macacos, unhas neuronas que facían que as emocións, os actos e as sensacións dos outros, os sentísemos como proprios, sendo este sistema neuronal, observado tamén en nós os humanos.



Ao mesmo tempo, os estudos en neurociencia sinalan, a estreita relación entre empatía e as neuronas espello, as cales, son as que posibilitan que por exemplo, cando vemos unha competición de formula un, e dous coches participantes chocan de xeito brutal, a todas pónsenos un malestar no estómago, poñémonos taquicárdicos, como si os accidentados fósemos nós mesmos. Máis ha que dicir, que aos primates so sucédelles isto a diferencia dos humanos, cando eles entenden e infiren, o resultado do feito.



Henri Gastaut, neurólogo francés, na década dos 50 do século pasado, comprobou co encefalograma, que había persoas que observando diferentes actos dos demais, comprobou repito, que no electroencefalograma producíanse alteracións, que inferían, que a persoa estudada, estaba a realizar a acción. Máis as limitacións do aparello, fixo que nom fose ata fai uns poucos anos, cos novos aparellos de neuroimaxe, comprobaranse as neuronas espello e as areas do cerebro no que son activas (Lóbulo palietal- area 40e 44 de Brodman ect....)



É dicir, grazas a neurociencia a relación neuronas espello-empatía está totalmente demostrada.

Máis cómpre sinalar, que aínda que as neuronas espello permiten e facilitan a empatía e aos seres empáticos, termos que dicir, que unha cousa é a empatía que nos poida producir un feito, e outra, é a simpatía por ese feito. É dicir, unha cousa é saber como se sinte unha persoa ante determinada acción e outra ben diferente, que nos poñamos na súa pel en definitiva, que sintamos compasión polo individuo en cuestión. Posiblemente isto sexa máis, pola educación que recibimos e o tipo de sociedade na que vivimos, que por nosa ideosincrasia como animais humanos (opinióm persoal).



Porque empezamos a ser empáticos ao pouco de nacer. E unha proba disto, son os bebes nos primeiros meses, co chamado choro reflexo, que non é máis que, un bebe chora cando escoita chorar a outro bebe. Ou por exemplo cando a nai ou o pai sácalle a lingua de fora, o bebe reproduce esa acción, sacando el tamén a lingua, mais sen saber o seu significado. Esto é denominado polos psicólogos evolutivos, como a empatía primitiva.



Nesta etapa os bebes, no diferencian entre emocións alleas ou propias. É a partir dos 18 meses, cando o bebe empeza a ser consciente do eu. É dicir; diferencia entre eu e outro. E neste momento onde empezan os seres humanos, a ter de verdade respostas empáticas. Cabe sinalar que a clase de apego que teña o bebe, o vai de dotar de mais recursos para poder comprender as emocións dos demais, poder expresalas e sobre todo, a compartilas en idade tamén adulta.