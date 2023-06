En maio era publicada no BOE a primeira lei da vivenda da nosa democracia, que pretende que o 50% da vivenda sexa protexida e quede á marxe da especulación. Non debera pasarmos desapercibido o recente congreso inmobiliario de Galicia, impulsado pola Xunta – a través do IGVS – e da patronal inmobiliaria.



Unha das cousas que o novo alcalde de Ferrol deberá clarexar é se o Sánchez Aguilera vai ter vivenda protexida ou todo irá ao mercado libre e que medidas, se vai tomar algunha, poñerá en marcha para protexer ás familias e á mocidade no seu dereito a unha vivenda digna. Vén isto a conta, porque no congreso referido a visión da Xunta de Galicia era clara: dous terzos da poboación galega vive ao día e, por iso, en calquera momento poden ir a peor e, polo tanto, considera “necesarias” medidas que os bancos e as grandes inmobiliarias poidan executar inmediatamente, en favor dos seus negocios.



Nesta evidente estratexia para confundir todo co delito de “okupación”, o problema radica en que a Constitución Española recolle como dereitos cidadáns o acceso á vivenda e á propiedade privada - hoxe severamente cuestionados - e Ferrol vai camiño de ser, como todas as cidades costeiras, zona con tensións inmobiliarias.