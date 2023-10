Hace solo unos días leía en este diario con cierta preocupación los datos correspondientes al número de peregrinos que realizaron el Camino Inglés entre julio y septiembre. Y mientras procesaba las cifras y trataba de buscar las explicaciones lógicas —alguna ya aportada en la propia noticia—, no pude evitar pensar en una frase que hizo famosa el periodista deportivo José María García: “Ojo al dato”.



Que en los meses principales de verano, y de forma especial en agosto, el número de peregrinos haya sido inferior al del mismo período de 2022 no es determinante porque el año pasado, a pesar de no coincidir el 25 de julio en domingo, fue también declarado xacobeo, pero sí debe hacernos reflexionar.



Cierto es que verano, sobre todo en agosto, es la época propicia para el peregrinaje de los grupos grandes, que son los que suelen engordar o adelgazar este tipo de estadísticas. Cierto es que estos grandes grupos se organizan de forma mayoritaria en años xacobeos. Pero también es cierto que mientras que en los últimos cuatro o cinco años la ruta a Compostela desde Ferrol no paraba de crecer de forma exponencial, en esta ocasión, y por primera vez en mucho tiempo, ha sufrido no solo un frenazo, sino que las cifras totales de peregrinos entre enero y septiembre han bajado unas quinientas personas.



Antes de echarnos las manos a la cabeza, debemos analizar la situación sin ser autocomplacientes; debemos buscar respuestas y, sobre todo, soluciones que nos permitan no solo mantener las cifras que aún así siguen siendo magníficas, sino seguir incrementándolas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es creer en este Camino, considerar que esta ruta supone para Ferrol un reclamo fundamental, el principal hilo conductor de nuestra oferta turística y sobre la que debemos vertebrar una parte fundamental de los recursos que per se tienen entidad propia, pero que su promoción es mucho más exitosa dentro de este paquete, de esta experiencia de Ferrol como inicio de la ruta inglesa. Y en esta tarea no solo deben creer, y actuar, los agentes económicos -con hosteleros y comerciantes a la cabeza- o entidades como la prolífica Asociación de Concellos del Camino Inglés -apoyada de forma decidida por la Diputación Provincial-, sino que el Concello de Ferrol resulta una pieza fundamental de este puzzle.



¿Y qué ha hecho en estos cuatro meses? Pues entre poco y nada. Sí parece que se está continuando con la tramitación de la subvención para la modernización y accesibilidad del Camino Inglés, que responde a un proyecto redactado, tramitado y conseguido por el gobierno socialista y que supondrá casi un millón de euros para los municipios de Ferrol, Neda, Cabanas, Pontedeume, Miño y Betanzos, y también se ha vuelto a solicitar la subvención del Modernismo en los Caminos, dentro de la convocatoria del Ministerio de Turismo de Experiencias, que el pasado año quedó a las puertas de recibir la financiación y que ya dejó el ejecutivo de Mato concretado y cerrado con los mismos socios. Pero ni grupo de trabajo, ni campañas, ni actividades, ni promoción de la primera milla. Nada está impulsando el PP.



Las alarmas se han activado y aún estamos a tiempo de poner en marcha todas las iniciativas a nuestro alcance para no solo mantener unas cifras que aún se pueden calificar como excepcionales, sino seguir creciendo al mismo ritmo que se estaba haciendo hasta este verano.



Eva Martínez Montero es periodista y concejala del PSdeG en Ferrol