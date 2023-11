Ocupación definitiva da Franxa de Gaza?

Malia as protestas do Secretario Xeral da ONU, António Guterres, así como de moitos países, algúns mesmo interrompindo as súas relacións diplomáticas e esixindo a Israel que deteña a masacre, mais o Governo de Netanyahu segue coa mesma teima bombardeando e ocupando novas áreas da Franxa de Gaza. A escusa é rematar con Hamás, mais na práctica as principais vítimas son civís, que xa superan os dez mil, dos que máis de catro mil son menores. O argumento para este ataque sen límites humanitarios por parte de Israel foi a incursión de Hamás e outros grupos armados palestinos do día sete, as mais de 1.400 persoas mortas a maior parte impunemente, e mais de 200 secuestradas co obxectivo de obter a liberación dos varios miles de presos palestinos en cadeas israelís. Non se poden negar os métodos terroristas de Hamás neste caso, porén tampouco se pode obviar aos milleiros de palestinos mortos impunemente tanto na Franxa de Gaza como en Cisxordania, así como a ocupación forzada de territorio que lles pertence durante as últimas sete décadas, co incumprimento de todos os acordos das Nacións Unidas para impedilo.



Para alén da masacre de civís, que aínda pode ser peor, tendo en consideración que sofren un duro bloqueo de alimentos, auga, enerxía, e que son insumos vitais, así como a destrución de hospitais e outros servizos públicos, todo parece indicar que ademais da eliminación de Hamás e outros grupos armados o exército israelí ten como meta forzar a saída a povoación civil do territorio. Os motivos? Desde o control total dun territorio que é clave, tanto porque a zona marítima é rica en gas, así como que non poucas veces pensouse neste territorio como parte dunha nova “canle de Suez” non controlada por Exipto. Sobre estes aspectos estase especulando moito estes días, e sería a razón para que Israel manteña os bombardeos non só cunha finalidade militar, senón ademais para redeseñar demográfica e politicamente toda esta área de Oriente Próximo.



En todo caso estas especulacións, aínda que podan estar presentes na cúpula israelí, chocan coa oposición de Exipto e Xordania a facilitar a emigración forzada ao seu territorio de varios millóns de palestinos. E ademais tampouco se pode obviar o rexeitamento cada vez maior da povoación mundial tanto á masacre en Gaza como a un novo desprazamento,... filmado, vivido no día a día, da povoación de Palestina... Ou sexa: aínda que non lle goste a Netanyahu a única saída a este conflito é o recoñecemento do Estado Palestino. Unha saída unicamente militar é conxuntural e desprestixia a Israel e “occidente”.