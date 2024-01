Nunca pasa nada en Galicia

En los primeros veintisiete años de autonomía gallega y con las presidencias de Fernández-Albor, González-Laxe, Manuel Fraga y Pérez Touriño, la renta per cápita gallega pasó de ser el 80% de la media española al 90.0%, una progresión que se ha frenado en seco durante las presidencias de Feijóo y Rueda. Contra esta evidencia documentada en las estadísticas del INE, una mayoría de gallegos cree que en los últimos años nos va mejor que al resto de los españoles, y supongo que esta paradoja se debe a la habilidad de la Xunta para que nunca pase nada en Galicia, ni para bien ni para mal. Se trata de vender este sueño de la marmota como la anhelada estabilidad que contrasta con las trifulcas que conocemos más allá de Piedrafita, cuando lo que realmente necesita Galicia es que pasen cosas, y no me refiero a los vertidos en nuestras playas que ponen de relieve una reiterada falta de reflejos.



Enrique Barrera Beitia