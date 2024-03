Nuestros puertos

Desde la más remota antigüedad, el hombre se ha valido para su desenvolvimiento vital, entre otras actividades practicadas, del mundo de la navegación —en sus diversas formas posibles- y de los “puntos clave” de los que partía y a los que regresaba o la necesidad y ruta le conducían. Las aguas navegables, pero la mar por antonomasia, con los correspondientes núcleos de contacto, constituyeron los quehaceres y preocupaciones de los pueblos más diversos para sus desplazamientos, sus aventuras, sus conquistas y sus guerras lamentables. Y esos puntos de contacto situados estratégicamente en los oportunos litorales y márgenes de ríos, habrían de servir para fines muy variados: desde la carga y descarga, hasta el aprovisionamiento, las reparaciones, el descanso, etc. de los correspondientes artefactos flotantes. Se llamaría a estos puntos o lugares, puertos de mar o fluviales. Y cada vez más en el tiempo, como otras muchas actividades o necesidades en la evolución y desarrollo humanos, se han ido haciendo más necesarios, complejos, estratégicos, concurridos, importantes..., hasta constituir actualmente, insustituibles y decisivos elementos de la comunicación y la economía mundiales. Y tales han sido y siguen siendo su atractivo y diversidad de fines, que ha habido que acotar espacios anexos para diversificar: Puerto Comercial, Base Naval, Puerto Pesquero, Deportivo..., cada cual con sus instalaciones, sus servicios, sus fines. De ahí, la necesidad y la obligación por parte de los gobiernos respectivos pero también por los habitantes que les pueblan y cobijan y de los que resultan tributarios, de conferirles atención, cuidado, dedicación, dotaciones de servicios y económicas, etc., a fin de que sean operativos y resulten atractivos local, nacional e internacionalmente. Y que los ríos, las rías o zonas de sus asentamientos, no resulten emuntorios, lugares de salida o depósito de excrecencias, detritus, contaminantes..., que deriven a repelencia sus contactos acuáticos y afeen localmente sus aguas y sus contornos. Necesitamos forzosamente cuidar los puertos y sus entornos y disponer, cada vez más, de espacios y servicios eficaces y confortables a los fines de asegurar y aumentar las comunicaciones y las economías múltiples y complementarias que de ello se derivan y por lo mismo puede positivamente esperarse. Podríamos hacer un breve recorrido y comentario sobre algunos puertos de España, pero nos centraremos en el litoral noroeste y más especialmente en los de nuestra Mariña: Ferrol, Cedeira, Ortigueira y Cariño, Bares y Barqueiro, Vicedo, Viveiro y Celeiro, Xove, San Ciprián, Burela, Foz, Ribadeo. (Perdón si, por mi decrepitud neuronal, no recuerdo algunos de los más destacados). Todos ellos muy queridos y repetidamente, por servidor, visitados. Cada uno, sus atuendos, historia, diversidades. Y atractivos inmensos, especiales coloridos con sus faros, sus pueblos o sus ciudades. La pujanza del pasado próximo de muchos de ellos, me hace palidecer mis sonrisas al advertir que algunos o casi todos hayan perdido empleo, economía, movimiento, resplandores..., y aun sigan amenazando los nubarrones.