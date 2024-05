Novos números de “Volvoreta”

Hai un par de días achegueime ás dependencia do CGAI-Filmoteca de Galicia á presentación dos dous últimos números de Volvoreta: Revista de literatura, xornalismo e historia do cinema, editada pola Fundación Wenceslao Fernández Flórez, a cuxo patronato teño o pracer de pertencer desde hai uns cantos anos. De feito, o meu nome figura como director nos créditos dos catro primeiros números da revista, que viu a luz por vez primeira en setembro de 2017, cun número dedicado especialmente a “Volvoreta”, a novela do xornalista e literato coruñés da que se cumpría o centenario da súa publicación. Dela tomou o nome a revista, mantendo a ortografía do orixinal novelesco, que hoxe, é evidente, grafariamos con dous bes.

Os números sucesivos centraron o groso da súa atención sobre aspectos doutras obras do escritor: o número 2 a “El malvado Caravel: Humor e crítica social da novela á pantalla”; o 3 a Fernández Flórez e outros escritores galegos en español (Pardo Bazán, Valle-Inclán, Vicente Risco, Blanco Amor, Dieste, Torrente Ballester, Cunqueiro, Cela e Elena Quiroga); o 4 a “El bosque animado”; o 5 a “Las siete columnas”; o 6 a “El hombre que se quiso matar” e o 7 a “El sistema Pelegrín” e “De portería a portería”.

Dicir, para quen nunca teño visto esta publicación periódica de carácter anual –adoita ver a luz no mes de decembro–, que se trata dunha edición non venal que se pode consultar na páxina web da Fundación Wenceslao Fernández Flórez, simplemente tecleando “Revista Volvoreta”. Dado os elevados custos de confección a distribución en papel queda reducida a un escaso número de exemplares destinados, maioritariamente, a bibliotecas e centros de estudo e investigación galegos, españois e do resto do mundo, de onde proceden os autores dos textos que as súas páxinas recollen. O último número, un dos presentados este pasado venres, foi promovido polo Concello da Coruña. Para facer frente aos números anteriores contouse co apoio da Deputación da Coruña, do Concello de Cambre e da Xunta de Galicia.

No acto de presentación no CGAI estiveron presentes José María Folgar de la Calle, director da publicación, José Luís Castro de Paz, presidente da Fundación e coordinador do número 6 e Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego e coordinador, xunto con Castro de Paz, do número 7, ao que lle vou dedicar un algo máis de atención, dada a súa aínda recente aparición. Á parte dos interesantes e ben documentados artigos sobre a obra de Fernández Flórez referida ao fútbol e á práctica deportiva en xeral –menos cativa do que poidamos imaxinar–, da autoría de Rubén Ventureira, Héctor Paz, Castro de Paz, Folgar, Albert Elduque e Manuel Garín a revista ofrece uns anexos que son un primor. Tal son: a edición de 1957, con ilustracións de Mingote, de “De portería a portería”, acompañada, ademais, das viñetas realizadas por Ismael Cuesta, para a 1ª edición, de 1949. Os fragmentos de “El sistema Pelegrín: Novela de un profesor de cultura física”, de 1955. Diversa publicidade –mesmo un auca do debuxante Joaquim Muntañola Puig– para a estrea do filme dirixido por Iquino nos cines Fantasio e París de Barcelona en 1952 ou a recompilación de artigos xornalísticos de Fernández Flórez referidos a outros deportes feita por Alicia Longueira Moris. Recoméndolles o achegamento a esta publicación, que mo han agradecer.