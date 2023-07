Non se trata só de ter a razón

O 25 de xullo Dia da Patria Galega, ou Nacional de Galiza, ambos os xeitos de denominalo coido que son correctos e os apropiados para un país con tanto séculos de historia común, e unha cultura e lingua de seu, mais unha vez milleiros de persoas asistiron aos diversos actos, destacando polo masiva a manifestación convocada polo BNG na praza do Obradoiro. Sen dúbida para o nacionalismo trátase dun momento agridoce, xa que por unha banda é un éxito manter a representación en Madrid e aumentar os apoios, tendo en conta a concentración do voto no PSOE e, en menor medida en Sumar, para evitar un governo de dereita (supeditado a un acordo e ás esixencias de VOX).



Aínda que o fortalecemento do bipartidismo foi importante e o avance do PP significativo, non logrou un cambio cualitativo da disputa no marco político. Sen esquecer que estes partidos coinciden no esencial respecto do modelo de globalización neoliberal. Agora ben, para formar governo deben contar, tanto o PP como o PSOE, co bloque soberanista (con 26 representantes). E sendo verdade que este perdeu apoios en Cataluña, consolidase en deputados/as e/ou votos en Euskadi e Galiza. Ou sexa ficamos diante dun escenario de alianzas para a lexislatura, ou parciais só para a investidura, semellante ao de fai catro anos. Con acordos mais complicados de lograr especialmente en Cataluña, onde o referendo e a amnistía segue presente como un obxectivo inmediato, cando menos para un sector importante da sociedade, e partidos como JdCat. Polo tanto a postura desta forza será clave, porque seu voto é quen máis condiciona a formación dun Governo “progresista” ou de non conseguilo a convocatoria de novas eleccións.



Que o soberanismo teña esta importancia non é algo secundario, aínda que só sexa un voto, o do BNG na Galiza, xa que implica maior capacidade de negociación en beneficio da nosa nación e da clase traballadora. Haberá cambios importantes no papel que cada país xoga na cadea produtiva, o que afectará negativamente especialmente á Unión Europea dado o avance das potencias da periferia, non só pola sua demografía e riqueza en materias primas, senón por mor de políticas guerreristas que estragan as relacións comerciais tradicionais e cun capitalismo senil. Veñen épocas de axuste na UE, aumento do gasto militar a costa de servizos e prestacións esenciais, redefinición de cada nación na cadea de valor... Ou sexa son tempos nos que importa moito a capacidade de mobilización e negociación que teña Galiza. Non se trata só de ter razón, senón de contar cos máximos medios para defendela.