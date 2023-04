Xa atemos outro lío amado. E comezarei por confesar que a miña intelixencia non é alá gran cousa, e quizabes por iso non o entendo. Non podo entender que problema terá algunha xente co iso da xestación subrogada. Eu non lle vexo nada malo ao acordo e consentimento entre dúas mulleres para traer a este mundo unha criatura moi desexada por quen non pode normalmente realizar o seu desexo de ser madre. Cal é o problema? A relixión? Pois lembremos que “O SEÑOR “ dixo: “crecede e multiplicádevos”, pero non dixo como. Xa que logo, que é o que está mal? Por que unha muller pode gañar moreas de cartos como cantante, actriz, modelo ou calquera outra actividade, sacando proveito das súas condicións físicas, pero non pode facelo aquela que está ben dotada para ser madre? Iso é “mercar o seu corpo?. Nos outros casos non? Cal é a vara de medir? Porque ben mirado, habería que pensar que, con interese económico ou non, semella que hai unha grande dose de amor e solidariedade no ofrecemento dun ventre, para que poida ser madre aquela que non ten a sorte de reunir as condición precisas. Iso si que é feminismo do bo e, o contrario, pura hipocrisía Penso eu, claro.