Os nenos da posguerra

Sabido é que nas guerras, en todas as guerras, as vítimas máis inocentes son os pequenos e as mulleres, e sobre todo as nenas, pola súa dobre condición de menor e muller. Nembargante, a sorte no é igual para todos xa que, a fame, o maltrato e as penurias en xeral, dependen en grande medida dunha serie de circunstancias, como a situación económica, cultural e política das familias ou o lugar do país no que se encontren, no momento de maior crueza da confrontación bélica, ademais da xa mentada condición sexual, sempre presente dentro de calquera das outras; en calquera caso, entre os dous extremos de pobreza ou abundancia, hai moitas circunstancias que poden facer desgraciado a un neno rico, pero seguramente, non haberá moitas que poidan facer feliz a un neno pobre.



Nembargante, non é só na guerra cando os inocentes están en penosas condicións de vida senón que, rematada aquela, as penurias poden seguir azoutando de xeito desigual, nas aldeas, nas vilas e mesmo nos arredores destas, convertidas nunha zona intermedia, da que ninguén fai moito caso.



En Ferrol, malia non ter sido teatro principal da guerra “incivil”, houbo barrios e familias duramente castigadas pola represión e polas carencias que percutían principalmente nos pequerrechos. Unha desas zonas esquecidas foi o barrio do Inferniño, no que, foron vivir algunhas persoas de distinta condición e

procedencia, pero todas coa imperiosa necesidade de sacar adiante as súas respectivas familias.



Xa rematada a loita armada e minguadas as actividades represoras, aquel rueiro dunhas quince ou vinte familias, foi recuperando a normalidade dentro das graves carencias de todo tipo e, os homes e mulleres comezaron un xeito de vida case como a dunha tribo, na que todos se falaban e axudaban en calquera momento de maior dificultade. E por suposto, os pequenos, nenos e nenas, foron os primeiros en integrarse nun grupo alegre, ruidoso, traveso e cheo de vida, malia todas as dificultades, das que eles mesmos non eran moi conscientes.



Aínda que as vivencias daquel grupo de pequerrechos poderían se-las de calquera outros nenos das vilas e aldeas da nosa Galicia, seguramente haberá moitos detalles diferenciadores, sobre todo entre vivir na aldea ou nun arrabalde dunha vila, xa que mesmo dentro das carencias e, sendo tan duro o xeito de vida dos nenos labregos, tampouco carecía de dureza a vida dos nenos da vila; e nesa vila, nese arrabalde en concreto, os nenos sabían moito de bágoas e de necesidades moi próximas á miseria, sobre todo pola falta de pan e choraban por un anaco de boroa, que alí se chamaba “broa”; algúns non tiñan posibilidade de ir á escola, pois axudaban na casa ou no traballo dos pais; outros nenos, tiñan que aturar “profesores” que berraban, insultaban e mallaban nos rapaces, sen miramentos, ou cregos que exercían un poder tiránico sobre a xente, obrigando ós pais a manda-los pequenos asistir ó catecismo, baixo ameazas máis ou menos encubertas...



Feitas estas consideracións, semella que podería ser interesante contar a vida dun daqueles rapaciños, tratando de respectar ó máximo posible as súas lembranzas. O rapaz chamábase ... tanto ten, pero podería se chamar Anselmo e, a súa historia relatada por el mesmo, seguramente non será moi distinta da de tantos outros...