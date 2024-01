Nadal lava máis branco

A verdade é que me estrañou un pouco non ver reflectida con grandes titulares a noticia de que Rafael Nadal decidira ser o embaixador deportivo cara ao mundo de Arabia Saudí. Claro, me imaxino que se esta decisión a tomase Nadal referíndose, por exemplo, a Corea do Norte ou mesmo a Venezuela os medios da caverna estarían botando fume con iso de: pero que tolemia lle entrou ao noso mellor deportista da historia: a quen se lle ocorre!



Debo partir da base de que a min o que faga Rafael Nadal coa súa vida tráeme sen coidado: lonxe de min afear condutas cando un é moi libre de facer da súa capa un saio. Pero atopámonos diante dunha persoa moi popular que tivo un comportamento exemplar nas pistas de tenis de todo o mundo, actitude esta que non ter por que ter continuidade co que faga o deportista logo coa súa vida privada. Tamén é certo que como dicía Víctor Manuel naquela canción: “todo se compra y se vende” e eu nese todo engadiría a dignidade que, segundo sexa a oferta, se pode un desprender dela sen moito trauma que digamos, porque xa se sabe que o diñeiro chama ao diñeiro. — A miña dignidade vale tanto. — Vale, cómproa. — Aí che vai.



Arabia Saudita non lle paga a Nadal por montar alá unha academia de tenis, non, págalle nin máis nin menos por lavar a imaxe dunha férrea ditadura que asasina xornalistas e os descortiza nas súas propias embaixadas, onde teñen lugar execucións públicas, decapitacións a golpe de sabre (iso si é un espectáculo e non un partido de tenis), onde as mulleres están suxeitas a perpetua submisión e os dereitos humanos pásanse polo forro do ¡aquí faise o que eu digo e nada máis! Pois a Nadal vaille na nómina dicir que ao mirar para Arabia Saudita só se ve adianto e progreso, a vida dun conto das “Mil e unha Noite”, progreso emanado do “ouro negro” reflectido en aparatosos edificios, hoteis de luxo, coches forrados douro, etcétera. Iso seguramente é o que ve Rafael Nadal na Arabia Saudí e o que, como embaixador deportivo en nómina, debe dicir por aí adiante: avance e progreso. E o que non se ve, Rafiña ¿que é? ¿Que é para ti a honra e a dignidade? ¿mídese pola cantidade de diñeiro que che dean por ela? Esta visto que si.



Pero hai, afortunadamente, outros deportistas como Toni Kroos, xogador do Real Madrid, que foi aparatosamente asubiado en Arabia Saudí polo público do estadio, maiormente masculino, onde se xogaba (para a nosa vergoña) a Supercopa de España e onde nese recinto non hai servizos de aseo para as mulleres, por dicir publicamente que el non estaría disposto a vivir e colaborar cun país onde non se respectan os dereitos humanos. Dúas maneiras de vivir, e aplauso para Kroos. Abofé.