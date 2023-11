Para un breve traballo sobre Aturuxo -esa revista ferrolá dos anos cincuenta, que, penso, aínda non está suficientemente valorada- co que ando ás voltas, para publicar no Ferrol Análisis, andei a revisar en días recentes o pequeno volume Obra viva (1992), que, ademais do texto dalgunha intervención pública, recolle un bo número de colaboracións de Antón Avilés de Taramancos en diferentes publicacións periódicas. Parecíame que fora aí onde, hai anos, lera unha referencia á súa relación cos escritores responsables e colaboradores de Aturuxo no tempo da súa estadía en Ferrol, facendo o servizo militar de mariñeiro. Non dei con ese presunto artigo que buscaba, mais si batín con un, que non lembraba, que penso que cómpre recordar pola súa triste actualidade. Titúlase “Israel, Israel!” e publicárao no nº 3 do xornal quincenal noiés Barbanza, na segunda quincena de marzo de 1988, coincidente coa celebración do que entre nós se coñece como Semana Santa.



Ese, precisamente, foi o motivo que moveu ao excelso poeta de Taramancos a escribir e publicar ese artigo, xa que nesa altura, máis aló da constante e, a todas luces, abusiva ocupación colonial, non había ningún feito puntual excepcional que o motivase. Velaí o remate: “Nestes días de meditación sobre as terras de Cristo, non está de máis ver a quen crucifican agora”.

Trinta e cinco anos depois a situación non mudou máis que para agravarse, xa non digamos nas últimas cinco ou seis semanas.

Dicía daquela Avilés: “Case non se entende que nun tramo tan mínimo de História un povo pase de ser perseguido e arrasado, na sua aparente debilidade, a ser de pronto un povo asoballador, violento e forte que abusa dun povo, ese si débil en apariéncias, co ánimo de o facer desaparecer da face do mundo”, e hoxe moitos e moitas cidadás de a pé seguímonos preguntando o mesmo. Como é posible entendelo? Cal é o verdadeiro motivo? O de ser un pobo elixido por Deus non semella, desde logo, unha opción moi crible.



Avilés falaba de ser un pobo “elexido por si mesmo para ser pioneiro das etapas da humanidade” e pon de manifesto a admiración que despertan os xudeus, ese pobo “sofrido, de antiga sabedoria” que puxo “quezais os alicerces do mundo pasado e futuro con Xesus-Cristo, con Freud, con Marx, con Einstein, é dicer impuxo o cristianismo, a psicoanálise, o marxismo e a ciéncia do futuro plantexada na fórmula de E = mc3 que abreu as portas do universo”.



Frente a iso o pobo palestino, en palabras de Avilés, “povo de pastoreio, povo pacífico e dunha pobreza humilde e limpa leva vivendo no seu sítio desde os alvores da História”, territorio que viviu invasións romanas, turcas, cruzadas... Logo chegou Israel coa teima de “ceifar en flor” os ocupantes do deserto e ao pobo palestino non lle quedou outra que “defender-se co que ten a man: pedras, uñas, dentes, amargura”.



Anos e anos así, nun contagotas de mortes que se multiplicou moi moito nas últimas semanas.

Hai un par de días escoitei dicir a Ignacio García-Valdecasas, diplomático xubilado que foi cónsul xeral en Xerusalén e actuou como embaixador oficioso perante a ANP entre 1919 e 1921, que nun mes Israel produciu máis mortos e feridos civís que Rusia en Ucrania durante 18 meses. Esa, e non outra, é a situación.

O colmo xa é que o goberno israelí acuse Pedro Sánchez de apoiar o terrorismo.