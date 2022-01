Musiquerías

Contra o 1960 a meu irmá, non sei por que motivo, entráronlle desexos de aprender a tocar a guitarra e, a partir de aí, comezou a tentar convencer os nosos pais de que lle mercasen unha. O caso foi que estes, conscientes de que a música era, ademais de lúdica, unha actividade formativa interesante para a rapazada, decidiron acceder ás peticións de seu fillo menor, non sen antes, e con moi boa vontade, informarse de cal sería o instrumento máis apropiado. Un irmá da miña avoa, Miguel Mauriz, que andara uns cantos anos pola Habana e estivera moi metido no mundo asociativo e cultural da emigración galega –foi directivo da Unión Mugardesa ou da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega– meteulle na cabeza aos nosos proxenitores a idea de que tal vez fose preferible que comezase a tocar un instrumento máis pequeno, do tipo da mandolina ou a bandurria, como os que adoitaba tocar -con certa mestría- seu irmá Manolo, que seguía residindo en Cuba, moi relacionado tamén co mundo artístico do Centro Gallego -foi secretario da súa sección de belas artes, actuou e escribiu pequenas pezas de teatro galego,...- ou coa citada Unión Mugardesa. Pareceulles boa opción a apuntada polo tío -ao que, por certo, non lembro tocando instrumento ningún- e, sen consulta previa co fillo interesado en se expresar musicalmente, mercaron unha bandurria, que entregaron como obsequio do día de Reis. Meu irmá non quedou contento e pouco caso lle fixo á bandurria -si o recordo tocándoa nalgunha ocasión anos despois- e continuou rañando ata que apareceu a ansiada guitarra, que comezou a tocar baixo a dirección dunha profesora, coa que moito non durou, dado que a temática da proposta docente estaba lonxe dos intereses do discente. Xa que logo, continuou cunha autoaprendizaxe á que lle tirou bastante partido. Mesmo, cuns amigos e amigas, formou parte dun grupo de folk na liña de Nuestro Pequeño Mundo. Eu tamén tiña afán de tocar, pero o tamaño das miñas mas impedíame facelo minimamente ben e a cousa quedou en saber poñer os dedos para algunhas notas, algún pequeno punteo ou rasgueo e as ganas de poder aprender a tocar algún instrumento algún día. E, mentres, conformarme con cantar na ducha ou onde houbese farra.





Un nódulo canceríxeno obrigou a cortarme unha corda vocal e, consecuentemente, a quedar sen potencia de voz e a non poder cantar. Sobre isto, publicou, no seu día, un moi fermoso e cariñoso artigo o vello e querido amigo Vicente Araguas, que moito lle agradecín. Quéirase ou non, un adoita quedar tocado en circunstancias como esas.





Xa que non podía cantar intentaría tocar e, despois de diferentes tentativas, apareceu o ukulele, ou ukelele, e un magnífico profesor, Luís Tinaquero –excelente guitarrista dos Hot Chocolates, se poden, non os perdan–, que con paciencia, acerto e dedicación leva guiando os meus pasos musicais cara a consecución de dar cumprimento a un desexo sesenta anos despois. Nesas andamos.