Las mujeres en el día a día

Reconozco que cada vez que escucho la palabra conciliación se me revuelve el estómago. Y en estos días, en los que con motivo de la conmemoración del 25N se habla tanto de los diferentes tipos de violencias y desigualdades que sufrimos las mujeres, esta palabra se convierte en habitual en nuestras conversaciones.



Define la RAE en su diccionario de español jurídico la palabra conciliación como “participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, mediante la reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales, con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas dependientes”. Vamos, que se trata de alcanzar la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida, articulando, promoviendo y aplicando para ello todas las medidas encaminadas a que hombres y mujeres compatibilicemos el trabajo fuera del hogar con la familia -incluyendo tareas domésticas y cuidados- y ocio. Un espejismo a día de hoy.



Cuando todavía quedan muchas mujeres que ni siquiera han podido acceder al mercado laboral por motivos diversos, pero que tienen en el cuidado de familiares dependientes o incluso del hogar una causa bastante común, las que sí lo hemos hecho seguimos arrastrando en nuestro día a día una pesada mochila de esas responsabilidades que parece que no entran en la tan manida conciliación. Me gustaría saber cuántos niños y niñas no estarían escolarizados, vacunados o incluso vestidos si no fuese por sus madres; cuántas casas contarían con una nevera llena, baños limpios y ropa lavada y planchada si no fuese por las mujeres; y cuántos mayores no estarían bien atendidos fuera o dentro del hogar si no fuese por sus hijas, nueras o hermanas. No niego que en estas décadas se haya producido un avance importante en igualdad, pero curiosamente la política y la ley han ido en muchas ocasiones por delante de otro elemento que es casi, o más importante, que los dos anteriores: la educación. La propia definición de la RAE se refiere de forma explícita a la reestructuración del sistema educativo; educar desde la infancia en igualdad a todos los niveles resulta clave si queremos realmente cambiar la sociedad y hacerla corresponsable. Cuando hace décadas las mujeres luchaban por lograr el acceso de las mujeres al mundo laboral, estoy segura de que no defendían este modelo de “supermujer”, sino que pretendían conseguir los mismos derechos para mujeres y hombres, pero también los mismos deberes y obligaciones. Eso es lo que tenemos que enseñar y transmitir desde la infancia y hacerlo a través de los centros escolares, instituciones y familias porque solo así podremos caminar de forma real hacia la igualdad.



Mientras, la mejor definición de la conciliación seguirá siendo la de “organización que realizan las mujeres y que consiste en repartir las 24 horas del día para trabajar, atender la casa y educar a sus hijos e hijas y mayores de la familia”. O, dicho de otro modo, un invento del patriarcado para que sigamos remando nosotras.