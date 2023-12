Mudanzas para cando

En breve, concretamente o vinte de xaneiro —o mesmo día en que, en 1983, o fixera o seu grande amor, Garrincha—, haberá dous anos que faleceu Elza Soares, unha das mellores e das máis coñecidas e recoñecidas voces da música brasileira, non só no seu país, senón tamén polo mundo adiante. Foi a “rainha invencível do samba”, como, atinadamente, foi denominada nun especial da BBC, como tamén a cantora que viñera “do planeta fome”, tal como respondera cando, á vista da súa cativa vestimenta, llo preguntaran no concurso musical ao que concorrera en procura de diñeiro para mercar medicinas para os fillos. Ese Planeta fome (2019), que foi, de feito, o título do seu derradeiro disco. Hai pouco, na procura doutra cousa, batín cunha entrevista que, o 6 de febreiro de 2020, lle fixo o xornalista deportivo André Rizek para os seus podcasts “Futebol Arte”. Nela, como non, fala de Garrincha —“Se não fosse a maldita bebida, talvez o Mané ainda estivesse aqui conosco”—, a quen louva como grandísimo xogador, para ela por riba de Pelé. Sabido é que, malia o “obrigado” divorcio, a cantora sempre falou ben do astro da bóla: “Alegria do povo entrou / no gramado do meu coração / enfeitou os meus olhos com gols / e partiu com os meus sonhos nas mãos / como craque, no amor me ganhou / me envolveu nos lençóis da paixão / foi à linha de fundo e centrou / sobre a área do meu coração”, cantaba no tema “Alegria do povo” (1985).



Mais, nesa conversa, tamén se referiu ao seu interese polo deporte feminino, particularmente polo fútbol, tanto como para retrasar unha sesión de fotos para poder asistir ao partido do Brasil contra Francia na Copa do Mundo de 2019. Entre outras cousas, manifesta: “Como eu digo sempre: quando uma mulher quer, ela consegue, ela pode. Ela é a mãe do mundo, ela é a mãe de tudo. E eu sempre torci muito pelo futebol feminino. Eu acho um absurdo não ter um apoio, não ter uma divulgação. Nós temos um grande futebol e nossas mulheres brasileiras não tinham nenhum apoio. Estou muito feliz com a melhora”. E aí, falando de fútbol feminino brasileiro, tiña que se referir, necesariamente, a Marta Vieira da Silva, a “Rainha Marta”, proclamada pola FIFA, nada menos que seis veces —entre 2006 e 2018—, mellor xogadora do mundo. Ao entender de Elza Soares, foi a xogsadora que máis se achegou ao nível de Garrincha: “Eu disse uma vez que a Marta era o Garrincha de saias. Mas ela foi tão tadinha, tão interrompida dentro de sua arte… A Marta é grande, muito grande, maravilhosa”. Tremendo eloxio en boca de quen, na vida e na música, foi exemplo de loita feminista —a “mulher só deve gritar quando for de prazer”, nunca pola violencia— e antirracista -velaí o verso “A carne mais barata do mercado é a carne negra”.



Son seguidor do fútbol feminino, particularmente do do Barça e antes tamén do do Deportivo -ía a Abegondo-, ata que o desmantelaron. E gusto do xogo das grandes xogadoras —Mapi León, Aitana, Alexia, Patri Guijarro...—, tamén grandes e maravillosas, como foi Marta. E vía tamén o fútbol da selección ata que vin a actuación federativa cando case todas as grandes reclamaron melloras. Negueime a ver os partidos de España no Mundial, e nesas sigo mentres non haxa os cambios que ten que haber despois do bochorno australiano. Xa vimos o do outro día no partido contra Italia.